Solskjær: – Maguire er kapteinsemne

Harry Maguire vart den dyraste forsvarsspelaren i verda då overgangen frå Leicester til Manchester United gjekk i boks på tampen av overgangsvindauget i sommar.

United bladde opp rundt 880 millionar kroner for 26-åringen som har imponert for «dei raude djevlane» i sesongstarten. I eit intervju med Sky Sports før bortekampen på søndag mot West Ham fortalde United-manager Ole Gunnar Solskjær at engelskmannen har kvalitetane som skal til for å bere kapteinsbandet i framtida.

– Han har det, heilt klart. Eg har allereie tenkt på han som eit kapteinsemne for framtida. Han er ein leiar på banen, han tar det roleg når det trengst, forsvarer godt, og er til stades i begge boksane. Utanfor banen er han berre profesjonell. Han seier høgt kva han meiner før trening og i garderoben. Eg er veldig fornøgd med kva vi har fått igjen for pengane, sa Solskjær til TV-kanalen.

– Har han banka på døra og spurt om å bli kaptein, ville reporter Gary Neville vite.

– Nei, han har ikkje det enno. Men han er ein eg kan tenke meg vi kan gi kapteinsbindet til i framtida.

