Thorstvedt: – Solskjær må gi blaffen

– For ein manager i Manchester United vil det alltid vere enormt mykje press, stress, støy og tusen meiningar. Solskjær må gi blaffen i alt alle meiner, og konsentrere seg om å bygge det han held på med, seier Erik Thorstvedt til NTB.

Den tidlegare Tottenham-keeperen og fotballeksperten på TV 2 snakkar om Manchester United, Ole Gunnar Solskjær og dei manglande resultata for klubben.

Etter søndagens 0–2-tap mot West Ham hagla kritikken på ny mot Solskjær, denne gongen representert ved mellom anna tidlegare United-manager José Mourinho og tidlegare United-kaptein Roy Keane.

Også fleire fotballekspertar og United-supporterar ser alle ut til å skulle meine noko om klubben og Solskjær.

Naturleg med støy

Av dei seks første kampane i årets Premier League har berre to enda med United-siger. På dei siste 19 har ti enda med tap, berre fem er vunne. Thorstvedt meiner det er naturleg at det blir litt støy rundt ein klubb som ikkje vinn kampar.

– Men det blir gonga opp med 150 når det er Manchester United det er snakk om. Men viss alle er samde om at dei er inne i ein gjenoppbyggingsfase, så må ein forvente at det blir litt sånn undervegs, seier han.

Keeperlegenda håper klubbleiinga viser tolmod med Solskjær.

– Vi får håpe han får den tida som trengst, men viss du taper for mykje, så ryk du. Men førebels tenker eg at dette er ein gjenoppbyggingsprosess. Det er det det dreier seg om, seier han.

– Ute og syklar

Kampen om Premier League-tittelen står tilsynelatande mellom Liverpool og Manchester City. For resten av laga handlar det om å kapre dei to siste meisterligaplassane.

Thorstvedt seier det vil bli ein tøff kamp for Manchester United å kare til seg éin av dei.

– Men det vil det òg bli for Tottenham og Chelsea, og kanskje til og med Arsenal. Det er jo berre Liverpool og Manchester City som er i ein eigen klasse. Alle dei andre er litt sånn ute og syklar, seier han.

– Får det ikkje heilt til

Ikkje berre går resultata imot United, men sigersvante United-supporterar er vante til litt betre spel enn kva dei får for tida.

– Sigersvante United, det byrjar å bli ganske lenge sidan, seier Thorstvedt.

– Med Mourinho var dei heilt elendige, då var ankepunktet at dei ikkje eingong prøvde å spele United-fotball. Men det gjer jo Ole Gunnar, utan at dei heilt får det til. Han vil jo at dei tar eit steg fram i staden for eitt tilbake, han vil at dei skal angripe.

Solskjær sit trygt

Thorstvedt trur Solskjær sit trygt i managerstolen ei stund til og svarer «ganske lenge» på spørsmål om kor lenge klubben kan leve med den situasjonen dei no har hamna i.

– Det må gå litt lengre tid, ein må komme seg over jul. Viss ein plutseleg ryk ut av FA-cupen i januar, eller ser at ein ikkje klarer topp fire, eller til og med topp seks … då er det klart at det byrjar å bli litt problematisk.

– Men det er jo litt avhengig av kva øvste gjengen i Manchester United meiner, seier Thorstvedt, som ikkje treng lang tenkepause på spørsmål om kor han ser United på tabellen når rekneskapen blir gjord opp i mai.

– Femte- eller sjetteplass.

