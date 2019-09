Tysk TV-kanal: Kenyanske VM-løparar brukte doping, fanga på film

sport

Begge er tatt på fersken med skjult kamera der det blir vist at utøvarane injiserer blod som skal innehalde EPO. Avsløringa kjem frå tyske ZDF og er publisert i eit sju minutt langt videoinnslag. Det skal vere ein mann og ei kvinne frå Kenya som har vorte filma.

Kenya er eitt av fem land som blir granska ekstra når det gjeld doping, seier Brett Clothier i Friidrettens integritetseining (AIU).

– Det her er veldig alvorlege påstandar. Vi er ikkje naive og veit at det er problem med korrupsjon i Kenya. Vi er alltid opne for innspel og for å undersøke denne typen påstandar, seier Clothier.

– Dei kjenner til konsekvensane. Om dei dopar seg, blir dei kasta ut av laget. Dei får då aldri kle seg i Kenyas fargar igjen, seier Kenyas friidrettssjef Barnabas Korir.

