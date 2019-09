Dansk ishockeyspelar blir sikta for vald

sport

Frederikshavn White Hawks-spelaren Jensen hamna i slåstkamp med Lucas Bjerre Rasmussen frå Odense Bulldogs. Etter at Rasmussen gjekk i bakken og mista hjelmen, slo Jensen til han i ansiktet slik at han vart slått medvitslaus.

Jensen er utestengd til 1. desember av disiplinærutvalet i Danmarks ishockeyforbund. No tar òg politiet affære i saka.

– Vi har i dag kunngjort den 23 år gamle ishockeyspelaren frå Frederikshavn at han blir sikta i saka, og at han skal avhøyrast om det som skjedde. Det er normal prosedyre i ei sak som denne, seier Peter Skovbak, som er ansvarleg for etterforskinga av saka i politiet.

Lucas Bjerre Rasmussen måtte overnatte på sjukehuset etter kampen på fredag. Han pådrog seg hjerneristing og eit brot i ansiktet.

(©NPK)