FIFA-presidenten angrip italienske fotballstyresmakter: – Det er opprørande

sport

Infantinos krasse utspel kjem i kjølvatnet av at det så langt ikkje er delt ut noka form for straff for tre tilfelle av diskriminerande tilrop frå tribunane i sesonginnleiinga i Serie A.

Inters Romelu Lukaku, Milans Franck Kessie og Fiorentinas Dalbert Henrique har alle vorte utsette for rasistisk hets dei siste vekene. Episodane har likevel ikkje enda med straff til verken klubbar eller enkeltpersonar.

FIFA-president Infantino er oppgitt over det han opplever som unnvikande åtferd hos dei relevante fotballstyresmaktene.

– Eg klarer ikkje sjå kvifor vi skal gøyme sanninga, ikkje snakke om det som skjer eller seie at det ikkje er alvorleg. Nei, det er ikkje sånn du gjer noko med det, seier han til Sky Italia.

– Det er opprørande, for Italia er eit land folk elskar, der du kan ete og leve godt, og der det er kultur. Det skal vere eit moderne og høfleg land. Og eg synest det går i feil retning, legg han til.

Foreslår fengselsstraff

Infantino foreslår vidare at supporterane som står bak rasehetsen blir identifiserte og plasserte bak lås og slå. Han ber fotballforbundet i Italia jobbe saman med klubbane og lokalt politi i sakene.

Den nye idrettsministeren til den italienske regjeringa, Vincenzo Spadafora, stiller seg langt på veg bak utspelet på fotballtoppen.

– Eg skal dedikere meg til å eliminere dette (rasisme) frå arenaene på mi vakt, sjølv om det inneber å ta upopulære avgjerder, seier han til storavisa El País.

– Tida for at alle må ta ansvar er kommen: institusjonar, politikarar, forbund og fans. Om kort tid skal eg halde møte med alle representantane for idretten for å dele ei betydeleg endring med dei, som vil innebere strengare og meir effektive sanksjonar, legg han til.

Søndag måtte 2-2-kampen mellom Atalanta og Fiorentina blir stansa i tre minutt som følgje av at rasistiske tilrop vart retta mot farga Dalbert Henrique. Over høgtalaranlegget vart det trua med at kampen ville bli stansa for godt dersom åtferda til supporterane heldt fram.

Klare direktiv

Måndag kunngjorde så disiplinærdommaren i den italienske toppserien, Gerardo Mastrandrea, at han enno ikkje hadde bestemt seg for om Atalanta skal straffast. Han påpeika at Henrique må gi frå seg forklaringa si rundt det som skjedde før ei avgjerd kan takast.

Nye FIFA-direktiv pålegg dommarane å stanse ein kamp dersom spelarar blir gjenstand for diskriminerande tilrop frå tribunen. Deretter skal supporterane over høgtalaranlegget åtvarast og blir bedne om å stoppe hetsen. Vidare kan kampleiaren sende laga i garderoben, og om det heller ikkje hjelper, kan kampen stoppast permanent.

Denne framgangsmåten har likevel i liten grad vore brukt i Italia.

– Problemet er at vi har reglar som nedfeller at kampen skal stoppast dersom det gjeld ei konkret mengde supporterar. Er det berre to, tre eller ti personar, kan vi ikkje stoppe kampen, seier internasjonal direktør i det italienske fotballforbundet Danilo Filacchione til nyheitsbyrået AP.

– Men klubbane kjempar òg (mot rasismen). Vi gjer så godt vi kan, legg han til.

(©NPK)