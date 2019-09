Norske VM-håp langt bak: – Det var ei gammal dame på tur

sport

Dygert Owen var i ei eiga klasse på dei 30 kilometrane i engelske Harrogate og tok gullet i utklassingsstil. Ned til nederlandske Anna van der Breggen på sølvplass skilde det formidable eitt minutt og 32 sekund.

Bronsemedaljen gjekk òg til Nederland. Annemiek van Vleuten var slått av verdsmeister Dygert med eitt minutt og 52 sekund.

– Eg har førebudd meg godt til dette. Vi har jobba heile året mot dette rittet. No ser eg fram mot OL i Tokyo, sa Dygert etter den overbevisande sigeren.

For dei norske håpa Katrine Aalerud og Vita Heine vart det ingen toppdag. Heine plasserte seg best av dei på 21.-plass, medan Aalerud enda ti plassar lenger ned.

Terningkast éin

Etter målgang var Aalerud nådelaus og gav seg sjølv terningkast éin for innsatsen.

– Forferdeleg. Eg fann ikkje flyten og køyrde ikkje det eg skulle, sa ho til TV 2.

– Eg hadde meir ei søndagskjensle inne i meg. Eg var nok ikkje flink nok til å pushe meg når det var så glatt, og vart nok litt for forsiktig. Det var ei gammal dame på tur, smilte ho vidare.

Heine var heller ikkje fornøgd.

– Dette var dårlegare enn eg trudde. Det vart sånn delvis på grunn av vêret. Eg bremsa i nedoverbakkane, sa ho til TV 2.

Vêrkaos

Store nedbørsmengder og overvatn i løypa førte til at arrangørane såg seg tvinga til å skyve på starten av temporittet til kvinnene. Første utøvar skulle etter planen ha starta 15.30, men ny start vart sett til 16.30 for at arrangørane skulle få mest mogleg vatn vekk frå traseen.

I tillegg vart startintervallet mellom deltakarane redusert frå halvtanna til eitt minutt.

Dei svært krevjande forholda i Harrogate-området, med overvatn i vegbanen, skapte òg problem under det 30,3 kilometer lange temporittet i U23-klassen for menn tidlegare tysdag.

Verst gjekk det utover den danske medaljekandidaten Johan Price-Pejtersen. Han gjekk over ende då han køyrde i ein stor vassdam som hadde oppstått på grunn av styrtregnet.

