Sjuk Ruud måtte trekke seg midt i kamp

sport

Under US Open i september spelte Kecmanovic og Ruud side om side i doubleturneringa. Tysdag stod dei på kvar si side av nettet i ATP 250-turneringa i Zhuhai.

Den duellen varte berre eitt sett. Nordmannen trekte seg før det andre starta. Årsaka er sjukdom, opplyser faren til tennisstjerna, Christian Ruud, til NTB.

– Sjuk, rett og slett, seier Ruud senior.

På Facebook-sida til tennisspelaren blir det opplyst at det dreier seg om kraftig influensa eller forkjøling, og at Ruud ikkje følte seg i god form før kampen.

– Veldig kjipt

«Veldig kjipt, men slikt skjer», står det på Ruuds profil på det sosiale mediet.

Kecmanovic vann det første settet etter å ha brote serven nordmannen hadde til 3-1 for så å auke til 4-1 på eigen serve. Ruud reduserte til 4-2, men serbaren var sikker på eigen serve og kontrollerte settet inn til 6-2.

Så var kampen plutseleg over. Nordmannen følte seg for dårleg til å halde fram kampen.

Dermed blir det Kecmanovic som vil møte Albert Ramos-Viñolas i neste runde, medan Ruud er ferdigspelt i Kina for denne gongen.

Nordmannen er ranka som nummer 59 i verda, Kecmanovic ti plassar høgare.

Ny turnering til helga

No får nordmannen håpe at litt kvile hjelper på forma. Allereie til helga er det meininga at han skal i aksjon igjen, då er det kvalifisering til ein ATP 500-turnering i Japan.

Måndag rauk Ruud og italienske Marco Cecchinato ut 1. runde i doubleturneringa i Zhuhai etter å ha tapt strake sett mot portugisiske Goncalo Oliveira og Andrej Vasilevskij frå Kviterussland.

