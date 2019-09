Cup-Oskeladd Fram Larvik utslått av Ranheim

sport

Michael Karlsen, Mads Reginiussen og Ola Solbakken scora måla som sende Ranheim til semifinale i cupen for andre gong i historia til klubben.

Ballen var veldig mykje på Larviks banehalvdel dei første 20 minutta av kampen, utan at heimelaget klarte å spele seg til dei heilt store sjansane. Gjestane låg ekstrem lågt og gav Ranheim lite rom.

Heimelaget spelte ofte altfor omstendeleg, og tempoet var ikkje av eliteseriestandard. Fem minutt før pause fekk Ranheim lønn for tolmodet. Eit innlegg vart slått inn føre mål av Øyvind Alseth. Fram-målvakta Kenneth Stenild Nielsen nådde ikkje fram, og Michael Karlsen kunne heade ballen uhindra i mål til 1–0.

Berre to minutt seinare slapp Nielsen noko klønete inn eit frispark frå Mads Reginiussen mellom beina og i mål til 2–0.

– Litt uheldig av målvakta der, men vi tar det vi får. Det var til tider vanskeleg å bryte gjennom, sa Reginiussen til NRK.

Kjipt

– Det var litt kjipt at det skjedde like før pause, men vi veit kor mange mål Ranheim har sleppt inn etter pause, sa Fram-kaptein Sindre Lie om kalddusjen.

Laget gjekk i alle fall ut etter pause og jakta reduksjonen sin. Fram spelte seg umiddelbart til eit par store moglegheiter, den største ved senegalesaren Mame Mor Ndiaye. Han kom stormande åleine med Ranheim-målvakt Even Barli, men avslutninga gjekk over.

Fram Larvik spelte seg til ytterlegare eit par kvasse moglegheiter, mellom anna eit stolpetreff bak Barlie, men etter ein dryg times spel kom nådestøyten då Ranheim gjekk opp til 3–0. Ola Solbakken scora enkelt frå kort hald etter ei giftig kontring.

Første semifinale på 66 år

Ranheim var NM-semifinalist også i 1953 og får eit nytt forsøk 66 år seinare. I Eliteserien slit trønderlaget og har hamna under nedrykksstreken. Det er derimot jamt og berre 2 poeng opp til sikker plass.

For cuposkeladden Fram Larvik er eventyret over. Denne sesongen har det meste gått deira veg etter at klubben i fjor var nær ved å rykke ned til nivå fire. Det var ved eit høve då berre åtte speleberettiga spelarar i stallen.

