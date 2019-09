Fifa innfører tak på leigeavtalar i fotballen

sport

Det vil skje under møtet i Shanghai 24. oktober. Det blir ikkje venta at rådet vil ha nokre innvendingar.

Nyheitsbyrået AFP har sett det konfidensielle dokumentet der reglane som skal gjelde for leigeavtalar er skisserte. Det er meininga at reglane skal gjelde frå neste sesong. I same dokument blir det sett òg tak på kor mykje ein agent kan ta i provisjon for ein overgang.

– Vi har treft ei rekke tiltak for å verne integriteten til systemet og hindre at det blir misbrukt, heiter det i ei fråsegn frå Det internasjonale fotballforbundet.

Frå neste sesong kan ein klubb sende maksimalt åtte spelarar på låne- eller leigeavtalar til klubbar i andre land. Talet skal reduserast til seks innan sesongen 2022–23. Maksimalt tre spelarar vil kunne leigast ut mellom dei same to klubbane.

Dette gjeld likevel berre spelarar som har fylt 21 år, og dessutan yngre spelarar som ikkje er utvikla i klubben.

I første omgang vil ikkje regelen gjelde avtalar mellom klubbar i same land, men Fifa vil gi medlemsnasjonane sine tre års frist med å innføre eigne reglar i tråd med dei internasjonale reglane.

Vil stoppe hamstring

Bakgrunnen for taket på leigeavtalar er eit ønske om å hindre at enkelte klubbar «hamstrar» spelarar og at klubbar skaffar seg ein konkurransefordel ved å låne ei stor mengde spelarar frå ein stor klubb ein har ein samarbeidsavtale med.

– Utviklinga til spelarar lid når dei blir flytte frå klubb til klubb utan ein klar plan for karrieren. Dagens system for leigeavtalar har gjort det mogleg for klubbar å hamstre spelarar som så blir leigd ut til andre klubbar, står det i FIFA-dokumentet.

Ein klubb som Chelsea pleier å ha ei stor mengde spelarar utleigd til klubbar i andre land, noko som ikkje lenger vil vere mogleg. Monaco har i augneblinken 18 spelarar utleigde, av dei er heile sju i belgiske Cercle Brugge.

Eit anna punkt i FIFA-dokumentet, som også blir venta å vedtakast under rådsmøtet i oktober, gjeld eit tak på prosentsatsane til agentane ved overgangar.

Agentane får mindre

Frå no av kan ikkje seljande klubb betale meir enn 10 prosent av ein mottatt overgangssum i agenthonorar. Ein agent som representerer ein spelar kan ikkje få meir enn 3 prosent av kompensasjonen til spelaren, og maksimalt 3 prosent som representant for kjøpande klubb.

I 2016 fekk Mino Raiola ifølgje AFP heile 27 millionar euro for rolla si i Paul Pogbas overgang frå Juventus til Manchester United for drygt 100 millionar euro.

Ifølgje dokumentet skal endringa redusere motivasjonen agentane har til å drive fram overgangar for eigen økonomisk vinnings skuld. Ein vil òg avgrense summane som forsvinn ut av fotballen.

– Tiltaka vil med sikkerheit ikkje falle i god jord hos alle agentar, men vi har diskutert dette i over eit år og har oppnådd semje. Dette er eit viktig steg på veg mot å gjere overgangar meir moralsk haldbare, sa ein FIFA-talsmann.

(©NPK)