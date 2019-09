Johaug gler seg til eit «friår» utan meisterskap

sport

– Vi har hatt nokon hardøkter her (på Kvitfjell) og på høgdesamling i Frankrike. Eg føler at eg er i rute med tanke på sesongen, og at forma har vist seg å vere stabilt god. Det er ein god tryggleik at ein er på rett veg, seier Johaug til NTB mellom treningsøktene landslaget har på Kvitfjell.

Ho fortel at ho gjennom sommar og haust har følt seg i god form, og at ho no gler seg til sesongstart.

«Friår»

Inngangen til sesongen i år har vore meir roleg for 31-åringen som sist sesong kom tilbake etter å ha vore stengd ute for doping. No verkar ho meir avslappa.

– Og eg må seie at eg gler meg over at det ikkje er ein meisterskapssesong, at det kan bli eit slags friår, viss ein kan kalle det for det, for hovudet sin del. Eg var gjennom så mykje i fjor, og det var eit såpass trøkk, så eg trur det er greitt å bruke dette året for kva det er verd, seier Johaug.

Den meisterskapsfrie sesongen skal Johaug, om mogleg, prøve å bli endå betre.

– Eg skal prøve å utvikle meg og ta nokre små steg her og der. Sjølv om stega berre blir mindre og mindre desto eldre ein blir, er det framleis moglegheit til å prøve å utvikle seg og bli betre, seier ho.

Karlsson vil trenge tid

Når sesongen etter kvart kjem i gang er det mange som forventar ein knalltøff duell med den svenske langrennsstjerna Frida Karlsson. Johaug seier at ho trur den svensken 20-åringen, som for alvor slo gjennom under ski-VM i mars, kjem til å gå fort i mange løp, men …

– Eg trur kanskje ikkje at ho vil ha den stabile formkorga når ho no skal bli målt helg etter helg etter helg, heile året gjennom.

– Erfaringar frå meg sjølv og andre viser at det tar litt tid før ein kanskje etablerer seg heilt i toppen over ein lengre periode. At ho skal vere på pallen i kvart einaste verdscuprenn ho stiller opp i trur eg kan bli hardt, seier Johaug før ho legg til:

– Men ho kan klare det, for all del. Men det er forskjell å gå frå junior og inn i senior.

