Solbakkens FCK snubla vidare i cupen mot 2.-divisjonslag

sport

Nicklas Bendtner spelte den første kampen sin frå start for FCK, men både han og lagkameratane sleit med å overliste keeperen for heimelaget, Tim Lund. Målvakta spelte ein kjempekamp, men til slutt var det FCK-keeper Karl-Johan Johnsson som vart heilt då han redda to straffespark.

FCK scora på alle sine fire og kunne dermed puste letta ut etter å ha sikra avansement til åttedelsfinalen.

Hillerød, som er på 4.-plass i avdelinga si i 2. divisjon, gjorde det vanskeleg for storfavoritten. Solbakken mønstra eit reserveprega lag frå start, men har lyst på eit cupeventyr og bytta inn Carlos Zeca ved pause, Dame N'Doye og Viktor Fischer i 2. omgang.

Trass FCK-dominans i spel og sjansar var det Hillerød som tok leiinga då Jonathan Witt i det 72. minuttet steig til vêrs og nikka eit hjørnespark i mål. Fire minutt seinare utlikna Fischer framspelt av Rasmus Falk. Fischer heldt på å avgjere i det 85. minuttet, men avslutninga hans trefte stolpen.

I første ekstraomgang vart Falk utvist med to gule kort, og Hillerød augna ein sensasjon. Etter nokre minutt vart det likevel spel ti mot ti, etter at også Nikolaj Kristensen vart utvist.

Då avgjerda skulle falle på straffespark, viste superligalaget seg omsider som det beste.

AaB hadde ingen problem med å sikre avansementet sitt i cupen. Kasper Kusk scora dei fem siste måla, alle etter pause, då Vejgaard vart slått 6–0 på bortebane.

(©NPK)