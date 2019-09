Burys håp om snarleg ligacomeback knust

sport

Bury vart nekta vidare spel i League One (nivå tre i engelsk fotball) på grunn av økonomiske problem. Ei gruppe som jobbar for å berge den 134 år gamle klubben søkte støtte frå dei 71 andre klubbane i Football League (EFL) for ein plan om å la Bury spele i League Two neste sesong, men fekk det ikkje.

– Det vart klart under møtet i dag at forslaget ikkje hadde den nødvendige støtta, heiter det i ei fråsegn frå EFL torsdag.

– Sjølv om det er trist at Bury ikkje lenger er del av EFL, vart avgjerda om å ta frå klubben medlemsskapet fatta først etter at alle moglegheiter til å finne ei løysing var prøvd.

Bury vart stifta i 1885 og vann FA-cupen i 1900 og 1903. Klubbens beste plassering i engelsk toppserie var 4.-plass i 1925. Avgjerda på torsdag betyr at klubben må starte heilt nedst i den engelske seriepyramiden dersom han i det heile held fram å eksistere.

1. divisjon i år blir fullført med 23 lag. Som følgje av eksklusjonen av Bury vil berre eitt lag ryke ut av ligaen ved nedrykk frå 2. divisjon denne sesongen, medan to rykker opp frå National League. Tre lag vil rykke ned frå 1. divisjon og fire lag opp frå 2. divisjon. Dermed vil det igjen vere 72 lag i ligaen neste haust.

