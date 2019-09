Derby-kapteinen ute for sesongen etter promilleskade

sport

Det melde klubben sjølv i ei fråsegn torsdag. To av lagkameratane hans, Tom Lawrence og Mason Bennett, vart arresterte av politiet og sikta for promillekøyring etter at to bilar kolliderte.

– Spelarane var ute til middag med støtteapparatet som ein lagbyggingsaktivitet. Medan fleirtalet oppførte seg ansvarleg og drog heim i åttetida, heldt ei lita gruppe spelarar fram med å drikke utover kvelden. Blant dei var kapteinen vår, Richard Keogh. Dei avslo òg tilbodet om å bli køyrde heim, som var ordna av klubben, står det i fråsegna.

– Som resultat av ei alkoholrelatert hending har Richard Keogh pådratt seg ein alvorleg kneskade som vil hindre han frå å spele igjen denne sesongen.

Det står at det blir innleidd disiplinærsak mot dei involverte spelarane.

– Dei veit at dei kjem til å betale ein høg pris for handlingane sine, men vi kjem òg til å støtte dei i rehabiliteringsperioden og hjelpe dei tilbake i troppen og laget.

Veteranen Tom Huddlestone overtar kapteinsvervet i klubben.

Derby spelte opprykksfinale til Premier League førre sesong, men tapte opprykket for Aston Villa. Deretter forsvann manager Frank Lampard til Chelsea og vart erstatta av Phillip Cocu. Denne sesongen har Derby fått ein tung start, og laget er nummer 18 på tabellen med berre ein siger på åtte kampar.

(©NPK)