Stokke med beste norske juniorinnsats i VM

Vegard Stokke frå Nordstrand, som syklar for Glåmdal, sikra Noreg den beste plasseringa i juniorklassen nokosinne.

Stokke var det norske håpet som sat igjen i feltet mot slutten. Det hadde vorte eit ufyseleg vêr med regn og glatte vegar. Amerikanaren Simmons stakk med 30 kilometer igjen. Det var han som stod for dei fleste angrepa mot slutten av rittet.

Med 19 kilometer igjen stakk òg Alessio Martinelli, og Stokke klarte ikkje heilt å halde bakhjulet til italienaren. Martinelli tok sølvet, slått av vinnaren med 56 sekund. Amerikanske Magnus Sheffield tok bronsen, medan Stokke måtte ta til takke med sjetteplassen i spurten om den siste medaljen.

Fem norske tråkka seg gjennom dei 148 kilometrane, for det meste i regnvêr, før målgang i Harrogate.

Eitt av dei norske håpa, Johannes Staune-Mittet, sa til TV 2 før starten at han håpte at dei norske skulle vere med å kjempe om dei gjævaste plasseringane, men at han heldt dei italienske, tyske og amerikanske syklistane som favorittar.

Sakarias Løland var livleg i starten og kom med i det første brotet i rittet, men det fem manns store brotet vart etter kvart innhenta av hovudfeltet.

Mittet var ein av fleire syklistar som gjekk i bakken med sju mil igjen til mål. Til alt hell landa nordmannen på graset og ikkje på asfalten eller i steinmuren langs vegen, og han kom seg raskt opp på setet igjen. Men Mittet kom seg aldri tilbake til hovudfeltet.

Fredrik Finnesand (Sandnes), Tord Gudmestad (Stavanger), Sakarias Løland (Ringerike) og Johannes Staune-Mittet (Lillehammer) sykla rittet ved sida av Stokke.

– Det er dette rittet heile sesongen har leidd opp til. Det er mykje nervar, eg trur alle gutane er nervøse. Men vi gleder oss masse og skal ut for å krige, sa Stokke før rittet.

