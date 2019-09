Grøvdal klar for VM-finale etter nervepirrande minutt

sport

Grøvdal vart liggande langt føre i feltet frå start, men utover i løpet var det ein trio i tet som stakk av, medan Grøvdal vart liggande i gruppa bak. 29-åringen såg ut til å slite i varmen mot slutten, og i mål vart ho nummer seks på tida 9.28,84.

– Eg synest eigentleg det var varmare enn eg trudde det kom til å bli. I går var det ikkje sånn, sa Grøvdal til NRK.

Dei tre beste i kvart av dei tre heata gjekk direkte til finalen. I tillegg skulle seks utøvarar vidare på tid. Sidan Grøvdal sprang det første heatet, vart det nervepirrande minutt for 29-åringen medan ho venta på at resten skulle komme i mål. Til slutt vart det oppløftande nyheiter for Grøvdal.

Ho hadde ein av dei seks beste tidene og dermed er ho klar for finalen på måndag.

– Det var litt nervepirrande. Eg såg det andre heatet og då tenkte eg at det var køyrd, sidan dei sprang bra, men det gjekk akkurat, sa Grøvdal til NRK.

29-åringen har personleg rekord på 9.13,35 på 3000 meter hinder. Ho skal òg springe 5000 meter i VM.

