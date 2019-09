Mathisen på niande i dramatisk juniorritt: – Høyrde berre det small bak meg

sport

Mathisen vart til slutt nummer ni. Ho var sjanselaus på å matche medaljevinnarane i avslutninga. Amerikanske Megan Jastrab vart verdsmeister.

Jastrab var raskast i spurten og vann klart føre belgiske Julie de Wilde, med Lieke Nooijen frå Nederland på bronseplass. Undervegs måtte ei rekke ryttarar i asfalten.

– Det var veldig nervøst i feltet i dag. Eg visualiserer jo på å vinne, men hadde brukt for mykje krefter dei siste fem kilometrane med å gå ute i vinden for å komme fram. Det er eg litt skuffa over, men eg er fornøgd med plasseringa, sa Silje Mathisen til NTB.

Ho fekk med seg at mange av konkurrentane, inkludert dei tre andre norske jentene, måtte over ende.

– Eg høyrde berre at det small bak meg. Det er jo ein ganske ekkel lyd, så ein er glad for at ein ikkje sat der sjølv, sa Mathisen.

Halden-jenta nådde ikkje opp i medaljekampen, men berre å komme til VM var ein prestasjon.

– For nokre månader sidan var det jo ikkje sikkert at eg kunne køyre. Det er først dei siste par vekene at eg har vore mentalt klar for køyre i felt igjen, sa Mathisen, som skadde seg stygt i ansiktet i ei sykkelulykke i fjor.

Reinsk av sår

Rittet på fredag på 86 kilometer med start i Doncaster vart prega av dei mange veltane undervegs. I éin av dei var Natalie Irene Midtsveen og Anne Dorthe Ysland innblanda. Det skjedde etter 32 kilometer.

Midtsveen fekk seg ein smell, medan Ysland måtte byte sykkel. Sistnemnde kom seg aldri opp i hovudfeltet igjen. Midtsveen måtte bryte og vart etter målgang send til sjukehus for legesjekk.

– Er på veg til sjukestova no saman med Ysland for reinsk av sår. Midtsveen har eit skrubbsår bak øyret og litt vondt i brystet. Ysland har sår på venstre fot, opplyser pressekontakten til det norske laget Cato Karbøl.

Noregs fjerde deltakar, Elise Marie Olsen, velta på ein glatt fotgjengarovergang med under to kilometer igjen. Ho trilla i mål på 48.-plass.

