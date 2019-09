NRK: Jakob Ingebrigtsen diska – får ikkje springe finale på 5000 meter

sport

Jakob og Filip vart begge dei fem beste i heata sine, medan Henrik tok seg til finale på tid.

19 år gamle Jakob spurta seg inn til fjerdeplass i heatet sitt ved å legge seg heilt inne ved lista. TV-bilda viste at han var utanfor banen på eit tidspunkt.

Ifølgje NRK har manøveren no ført til at stortalentet er diska og at han dermed ikkje får springe finalen på måndag.

Irritert Gjert

Jakob var den einaste av Ingebrigtsen-brørne som løp i det første heatet på 5000 meter.

19-åringen låg lenge kontrollert midt i feltet. Tempoet var høgt, men 19-åringen viste ingen teikn til svakheiter. Jakob Ingebrigtsen vart liggande midt i ein stor pulje mot slutten, men han la seg heilt inne ved lista, og han såg til slutt ut til å ha full kontroll då han sprang inn til fjerdeplass.

TV-bilda viste altså at 19-åringen var utanfor banen i innspurten. Pappa og trenar Gjert Ingebrigtsen var ikkje fornøgd. Han likte ikkje taktikken til Jakob.

– Eit ekstremt risikofylt sprang. Han heldt på å tryne fleire gonger der, sa Gjert oppgitt til NRK.

19-åringen sjølv var tydeleg fornøgd. Då han gjekk forbi mixed zone etter løpet gliste han og fleksa musklar til dei frammøtte pressefolka og song «heia Norge i rødt, hvitt og blått».

Letta Henrik

I det andre heatet var det storebrørnes tur. Utover i løpet vart Filip liggande langt framme i feltet, medan Henrik var noko bakpå. Han avanserte så i feltet og var for alvor med då det drog seg til.

Filip verka ekstremt pigg og nærast jogga seg vidare til finale på tida 13.20,52. Også Henrik gjorde jobben, spurta inn og vart klar for finalen på tid. Han kom i mål på 13.21,22.

– Dette er det største målet i sesongen for meg, og eg overraskar eigentleg meg sjølv. Farten i feltet var akkurat som eg skulle bestilt han sjølv. Heilt perfekt, sa Henrik Ingebrigtsen.

Han fortalde vidare at han skulle til legen etterpå for å undersøke tåa. No er han spent før finalen.

– Eg fekk ganske vondt i tåa etter kvart. Men eg klarte å halde farten oppe, og då eg skulle klemme til på slutten så hadde eg litt å gi òg. Kvar plassering betre enn 15.-plass i finalen er ein bonus. Eg er veldig letta.

