Skadd Pogba skaper meir trøbbel for Solskjær før storkampen mot Arsenal

United har hatt ei tung sesongopning med Ole Gunnar Solskjær ved roret. Ikkje berre slit nordmannen med poengfangsten, men også skadesituasjonen har gjort ting vanskeleg innleiingsvis.

Måndag er det klart for storkamp på Old Trafford når Arsenal kjem på besøk, men United-manager Solskjær hadde ikkje berre oppløftande nyheiter å komme med då han møtte media fredag.

Ein av fleire som kjempar for å rekke Arsenal-kampen, er midtbanestjerna Paul Pogba. Franskmannen har vore ute med ein ankelskade sidan 1–1-kampen mot Southampton 31. august, men spelte heile ligacupkampen på onsdag mot Rochdale. Der fekk han ein ny smell i ankelen som gjer han usikker til kampen på måndag.

– Han har ein hoven ankel. Han kjempar mot klokka for å bli klar, sa Solskjær.

«Ein del av gamet»

Nordmannen var heller ikkje optimistisk då han vart spurd om dei offensive nøkkelspelarane Marcus Rashford og Anthony Martial kan rekke storoppgjeret måndag.

– Eg ville ikkje satsa livet mitt på det, sa Solskjær som også fortalde at Luke Shaw omsider er tilbake i trening.

– Vi får sjå korleis han responderer dei neste dagane. Men han er på veg, og vi håper å sjå han tibake før landslagspausen (etter neste helg). Om han rekk kampen måndag? Kanskje, men eg er ikkje sikker, sa Solskjær.

Men skadelista stoppar ikkje der. Også Timothy Fosu-Mensah og Eric Bailly står på Uniteds skadeliste. Dei er begge langtidsskadde. Solskjær seier skadar er «ein del av gamet», og at han ikkje har noko anna val enn å jobbe med dei spelarane som er tilgjengelege.

Opp og ned

Åtte poeng etter dei seks første seriekampane gjer at klubben allereie ligg ti poeng bak serieleiar Liverpool. Det vart tap mot West Ham sist runde, og onsdag var det berre så vidt United klarte å karre seg vidare i ligacupen mot vesle Rochdale frå nivå tre (League One) etter straffesparkkonkurranse.

– Eg har aldri sagt at det kom til å bli enkelt. Eg har sagt det kom til å gå opp og ned. Når vi taper, og går gjennom tunge periodar, er det opp til oss sjølv å stole på det arbeidet vi gjer. Ein kan ikkje endre kurs kvar gong ein taper, sa Solskjær, som meiner laget hans stadig blir betre.

– De kan sjå kor mykje betre vi har vorte defensivt. Det er der vi la pengane våre i overgangsvindauget, med Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire. Vi ser solide ut, vi slepper ikkje til motstandarane like mykje, men vi har sloppe inn for mange mål med tanke på mengde sjansar mot. Framover har vi vore uheldige med at vi slit med fleire skadde spelarar. Det handlar om å skape relasjonar, og då hjelper det ikkje å miste spelarar, sa han.

– Nokre gonger kunne avslutningane vore betre. Det er frustrerande når ein har enorme sjansar og vi ikkje utnyttar dei. Men det kjem òg av nokre gode målvakter der ute.

Positive tilbakemeldingar

Trass i ein tung start fortel Solskjær at han får positive tilbakemeldingar frå fansen når han møter dei.

– Berre positive reaksjonar, men det er sjølvsagt lettare å vere positiv når ein møter nokon ansikt til ansikt. Det er lettare å gøyme seg i sosiale medium når ein er negativ. Men eg er forbløffa over positiviteten til fansen. Dei er utrulege, sa Solskjær.

Men han har fått fleire kritikarar den siste tida, og dei stoppar neppe dersom det ikkje blir tre poeng mot Arsenal måndag.

