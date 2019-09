Xhaka blir ny Arsenal-kaptein

sport

Emery informerte spelargruppa om avgjerda fredag morgon, skriv den anerkjente BBC-journalisten David Ornstein, som følgjer Arsenal tettare enn dei fleste.

Xhaka har hatt kapteinsbandet i seks av åtte kampar denne sesongen, men det er først no den spanske trenaren har utnemnt ein fast kaptein for klubben. Det gjorde han på 27-årsdagen til sveitsaren.

Emery skal ha forhøyrt seg med andre spelarar før han tok ei endeleg avgjerd om valet av kaptein.

Xhaka tar dermed over kapteinsbandet etter Laurent Koscielny, som i sommar forlét Arsenal til fordel for franske Bordeaux. Den første kampen for sveitsaren som fast kaptein blir måndag, borte mot Manchester United.

Rolla som visekaptein er framleis ledig. Ifølgje Ornstein står valet mellom Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang.

