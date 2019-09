Solskjær før storoppgjeret mot Arsenal: – Eg bygger ein ny kultur i United

sport

– Akkurat no handlar det om å bygge ein ny kultur, eit nytt lag, å få alle til å jobbe saman. Var det dette eg trudde då eg takka ja til jobben? Ja. Eg sa aldri at dette kom til å bli ein «quick-fix». Det er steg for steg for steg.

Det seier Manchester United-manageren i eit intervju med Sky Sports før storoppgjeret heime mot Arsenal måndag kveld.

For det har ikkje gått på skjener for Manchester-klubben så langt denne sesongen. Berre to sigrar i Premier League gjer at United allereie ligg 13 poeng bak Liverpool, med éin kamp mindre spelt. Førre helg spelte dei ein svak kamp borte mot West Ham, som til slutt enda med 0-2-tap.

I ligacupen klarte Solskjærs utvalde så vidt å ta seg vidare mot Rochdale frå nivå tre etter straffesparkkonkurranse, medan dei òg hadde trøbbel heime mot Astana i den første gruppespelkampen i europaligaen. Den kampen vann dei til slutt 1–0 etter scoring av 17 år gamle Mason Greenwood.

– Det har vore nokre humpar på vegen. Roma vart ikkje bygd på ein dag. Vi treng tid, men haldninga til gutane har vore veldig bra. Vi må halde fram å jobbe og bli betre i måten vi skal spele på, fortset Solskjær.

Arsenal-oppgjeret er ein kamp Solskjær lenge har sett fram til.

– Eg trur det blir ein open kamp. Det er to lag som vil angripe. Eg ser fram til kampen. Eg har følgt med på Unai Emery over ein lang periode. Han kan komme til kampen med kva som helst, seier han.

