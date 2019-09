Van Dijk meiner det er for tidleg å snakke om PL-tittelen

sport

Denne sesongen er det 30 år sidan det raudkledde Anfield-laget sist gjekk til topps i den engelske toppligaen. 2019/20 ser ut til å vere sesongen der Liverpool kan klare det igjen.

Etter 1-0-sigeren i helga over Sheffield United er Jürgen Klopps menn stadig utan tap etter sju spelte serierundar. Næraste utfordrar, tittelforsvarar Manchester City, er gått frå med fem poeng.

Samtidig veit forsvarskjempa, Virgil van Dijk, og lagkameratane veldig godt at ei slik luke fort kan forsvinne. Sist sesong leidde Liverpool med sju poeng før bortekampen mot City i januar. Då starta dei lyseblå frå Manchester ein langspurt som enda med eit nytt ligagull.

– For tidleg

– Det er altfor tidleg. Vi er ikkje eingong i oktober, og den travle perioden kjem, svarer van Dijk på spørsmål om han trur Premier League-pokalen hamnar på Merseyside i mai.

– Det er så mange kampar igjen, og det einaste vi fokuserer på er neste kamp. Vi ønsker ikkje å kikke på dei andre, for det er det ikkje noko poeng i. Det skjønner òg alle sidan vi såg kor raskt det snudde sist sesong, held nederlendaren fram.

Han bryr seg heller ikkje om at Liverpool i helga forlengde sigersrekka på bortebane i ligaen til åtte kampar. Laget har ikkje tapt på framandt gras i Premier League sidan det nemnde nederlaget mot City (1–2) for ni månader sidan.

– Det er media som elskar statistikk. Realiteten er at vi ikkje har noko som helst for augneblinken. Vi ønsker å halde fram å gjere det bra, og det er mykje som kan bli betre, seier van Dijk.

Framgang

Georginio Wijnaldum, som scora det einaste målet i bortekampen i helga, meiner 1-0-sigeren over Sheffield United er eit bilde på framgangen laget har gjort under Klopps leiing.

Førre sesong spelte Liverpool uavgjort sju gonger – mellom anna mot West Ham, Leicester og Everton – og enda med å tape ligagullet med margin på eitt poeng.

– Du kunne sjå (mot Sheffield United) at vi har gjort framgang. I tidlegare år har vi måtta spele verkeleg bra for å vinne kampar. No speler vi dårleg og vinn likevel, seier Wijnaldum.

Sesongens einaste tap kom i meisterligaopninga borte mot sterke Napoli. Onsdag får Liverpool sjansen til å slå tilbake når Salzburg gjestar Anfield.

(©NPK)