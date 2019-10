Bislett-Hoen trur at Warholms marknadsverdi minst kan bli dobla

sport

Hoen var ein av dei som var møtt opp under gullfesten til sunnmøringen på det norske løparhotellet Wyndham West Bay etter oppvisninga på 400 meter hekk på Khalifa stadion tidlegare på kvelden.

– Marknadsverdien har sjølvsagt skote i vêret gjennom sommaren, og han har vorte eitt av dei mest attraktive namna i sirkuset. Startpengane han får kjem til å skyte i vêret. Det er det ingen tvil om. Eg trur heilt sikkert på ein dobling frå det han har hatt før, men det kan òg vere ein tredobling, sa Hoen til NTB.

Han understreka at det er friidrettsagentane og i spesielt Warholms eigen agent Daniel Wessfeldt som veit dette aller best, men som sjef for Bislett Games og som Diamond League-arrangør, veit nok òg Hoen litt om kor mykje det kostar å hente stjerner til eit stemne og kor mykje eit nytt VM-gull betyr for ein 23-åring.

Kan bli årets utøvar

Hoen peikar òg på eit anna moment som gjer at marknadsverdien til Warholm vil skyte i vêret.

– I år har han hatt ein prikkfri sesong. Denne skal bli vanskeleg å kopiere uansett, og det som er utruleg er at han kan bli årets friidrettsutøvar i IAAF uavhengig av disiplin. I så fall får han tildelt prisen i Monaco seinare i år, sa Hoen.

Utdelinga i Monaco skjer 23. november. Kanskje blir det ein ny stor dag for Warholm?

Blir du beste mannlege friidrettsutøvar i verda blir naturlegvis det lagt merke til av sponsorar og alle andre som bidrar med pengar inn i idretten.

Det blir heller ikkje mindre attraktivt av at pallen på 400 meter måndag bestod av dei tre store namna i øvinga.

– Det morosame er at du fekk dei tre store namna som ein, to, tre, og det skjer berre ti månader unna OL i Tokyo. Det blir heilt spinnvilt når dei tre største talenta nokon gong på 400 meter hekk kjempar om trona fram mot OL på 400 meter hekk. Det er ein av dei mest spennande øvingane i friidretten. Viss Karsten blir årets utøvar blir det endå meir merksemd. seier Hoen.

Imponert

Den tidlegare storhopparen i høgde har late seg imponere av Warholm gjennom heile sesongen. Han vann ikkje berre på Bislett, i Hoens eige stemne, han har vunne alt han har stilt opp i.

– Det er ekstremt imponerande. Når ein har fått summa seg og fått sett på 2019-sesongen under eitt, så er den berre heilt vanvitig. Han har vunne alt gjennom sesongen, seier Hoen.

Han trekker fram løpet i Zürich på under 47 (46,92) og seier at det toppa seg med eit nytt VM-gull.

– Det er fenomenalt det han har gjort i år. Dei stega han har gjort frå i fjor til i år, det såg eg ikkje komme, og det berre held fram. Eg var ikkje sikker på gull her i Doha. Eg trudde fort at det kunne bli sølv på ei god tid. Men det viste seg at han var sterk nok igjen. Eg er så vanvitig imponert over han som idrettsmann.

