Dansk VM-sensasjon blir feira med pannekaker i rådhuset

Pedersen vart møtt av familie, venner og fans då han landa i heimlandet med VM-gullet måndag. Tysdag hadde 23-åringen ein kviledag, men onsdag held feiringa fram i den danske hovudstaden.

Då er verdsmeisteren invitert til rådhuset, der overborgarmeister Frank Jensen har dei tradisjonsrike rådhuspannekakene i byen på menyen.

– Ein historisk sykkelprestasjon av aller fremste kaliber. Stor gratulasjon til Mads med triumfen. Eg gleder meg til å feire VM-gullet i Københavns Rådhus, seier overborgarmeisteren i ei pressemelding.

Open for alle

Han stadfestar at feiringa vil vere open for alle og ikkje berre for pressa, og legg til at det er sett av tid til «autografar, high-fives med meir».

Det danske sykkelforbundet skal òg bidra til seansen på rådhuset.

– Mads er eit eineståande forbilde både som sykkelryttar og som menneske. Vi visste alle at Mads kunne bli verdsmeister ein dag, men ingen av oss hadde vågd å drøyme om at det skulle skje no, seier sykkelpresident Henrik Jess Jensen.

– Vi kan ikkje ønske oss ein betre ambassadør for dei verdiane vi jobbar for, at sykkelsporten skal representere fellesskap, respekt og tillit til deg sjølv og andre, legg han til.

Overraska alle

Mads Pedersen kom med i ei lita utbrytargruppe mot slutten av søndagens drygt 260 kilometer lange fellesstart i Yorkshire. Italienske Matteo Trentin var klar favoritt i spurten på oppløpet i Harrogate, men måtte sjå seg klart slått av den store danske overraskinga.

Pedersen er samtidig ikkje på nokon måte eit heilt uskrive blad i internasjonal sykkelsport. Han har mellom anna ein 2.-plass frå prestisjetunge Flandern rundt på merittlista.

Dei færraste hadde likevel 23-åringen på lista si over moglege gullkandidatar søndag.

