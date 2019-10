Gullguten fekk sigersklem av kjærasten

sport

Han hadde nokre timar tidlegare innfridd forventningane og tatt VM-gullet.

Fire champagneflasker med alkoholfritt innhald stod klare for hogg då den 23 år gamle gullguten kom til festen saman med trenaren Leif Olav Alnes.

Som vanleg var det ein stivpynta og svartkledd friidrettspresident Ketil Tømmernes som stod for regien.

– Mine damer og herrar! Endå ein gong ein stor prestasjon. For første gong har vi ein nordmann med to VM-gull i friidrett. Det er fantastisk, folkens. Det er historie. Du er på høgaste nivå kvar gong du deltar, sa Tømmernes.

Dette var tredje gongen på tre år at det var det sigersfest for Warholm i meisterskapssamanheng. For to år sidan var festen i London etter det første VM-gullet, i fjor var det same opplegg etter EM-gullet i Berlin og i år var det samling nærare 02 natt til tysdag lokal tid på hotell Wyndham West Bay i VM-byen Doha i Qatar.

Sliten vinnar

Då var det gått i overkant av tre timar sidan 23-åringen hadde kryssa mållinja som førstemann på Khalifa stadion.

Etterpå målgang gjekk det slag i slag med tjukt av intervju, dopingtest og pressekonferanse før ferda gjekk vidare til det norske løparhotellet der mange av Warholms sponsorar og støttespelarar var på plass.

Warholm kom til sin eigen fest kledd i ei kvit T-skjorte med skrifta «I am a F**cking Viking».

– Det er stor stas. Hyggeleg at de er her, sa Warholm.

– Dette gir masse motivasjon til å stå på vidare og skape meir magi, sa 23-åringen frå Ulsteinvik.

Auka verdi

Bislett Game-sjef Steinar Hoen var blant dei som var møtt opp på champagnefesten saman med Karsten Warholms næraste familie med mamma og manager Kristin Haddal og pappa Mikal Warholm i spissen.

– Han kan doble marknadsverdien sin etter dette, kanskje tredoble han, sa Hoen til NTB.

