Lagerbäck vil skjerme Haaland

Salzburg-proffen var naturleg nok med då Lagerbäck tysdag presenterte den norske troppen til dei kommande EM-kvalifiseringskampane mot Spania og Romania.

Haaland har hamra inn mål for den austerrikske arbeidsgivaren denne sesongen, og han skaffa seg for alvor eit namn då han scora tre gonger i meisterligamøtet med Genk nyleg.

Lagerbäck understrekar at Haaland samtidig er fersk i landslagsmiljøet, og at nettopp det må bli tatt omsyn til under den kommande samlinga.

– Eg trur det er veldig viktig at ein handterer dei som kjem inn som relativt nye på ein bra måte. Ein kan gjere unntak, men vi har eit program vi pleier å køyre i landslaget. Eg synest ikkje ein spelar på 19 år, og som har vore med på éi samling, skal fronte landslaget dersom vi skal gjere nokre spesielle ting, seier han til NTB.

Heite namn

Svensken prøver vidare å dempe forventningane til målmaskina.

– Vi skal ikkje bygge opp for mykje forventningar. La han akklimatisere seg på ein fornuftig måte, seier Lagerbäck.

Litt annleis ser han på Martin Ødegaard, som trass den unge alderen sin har lengre fartstid på landslaget. Den uhyre formsterke Real Sociedad-proffen kan vente seg mykje merksemd særleg før Spania-kampen på Ullevaal.

– Martin er eit anna tilfelle. Det er sjølvsagt spesielt å skulle møte Spania no, men Martin opplever eg som veldig trygg og kan handtere dette. Men vi vil ikkje at det skal bli gjort noko ekstra utanom det ordinære programmet, seier Lagerbäck.

At Ødegaard og Haaland går til dei kommande landskampane som dei to heitaste namna på det norske laget, er det samtidig vanskeleg å komme utanom.

Moden

Lagerbäck har følgt Ødegaards gnistrande sesonginnleiing tett.

– For meg har han tatt det siste steget som gjer at eg kan seie at han er på eit internasjonalt toppnivå, fastslår han.

Landslagssjefen er òg full av lovord om det han har sett av Haaland så langt, og han trur òg Austerrike-proffen har dei personlege eigenskapane som skal til for å takle det som no ventar.

– Mitt førsteinntrykk av han som person er veldig positivt. Det ser ut til å vere ein veldig proff og jordnær gut. Han verkar veldig moden til å vere så ung. Eg er ikkje van med å ha 19-åringar på landslaget. Det har berre skjedd her i Noreg, seier landslagssjefen.

