Warholm: – Viss eg døyr no så døyr eg lykkeleg

23-åringen frå Ulsteinvik gav alt inn mot mål då han klokka inn til 47,44 og VM-gull nummer to på to år.

– Eg tok i så mykje at eg trudde hjartet skulle stoppe. Eg sa til Leif i heisen før vi var på veg at det kom til å skje og at viss eg døydde så skulle han vite at eg var lykkeleg medan det skjedde, sa Warholm etter løpet.

Tilbake på hotellet nokon timar seinare var adrenalinnivået tilbake til det normale, og gullguten var sliten etter alt oppstyret.

Om han var sliten var han uansett reflektert om si eiga framtid og sin eigen verdi som idrettsutøvar.

– Kva betyr det at du har to VM-gull om ein skal sjå litt framover?

– Det er fint å ha på CV-en. Det vil eg påstå. For meg betyr det berre masse motivasjon til å stå på vidare og prøve å skape meir magi, sa Warholm etter at han hadde fått helst på alle dei som betyr mest for han etter gullmarkeringa på det norske løparhotellet Wyndham West Bay nokre timar etter midnatt.

Annleis?

– Følar du at livet blir annleis?

– Eg tenker oppe i hovudet mitt at ein kar som har plukka fleire titlar gjer det betre. Eg trur nok at livet som idrettsutøvar blir enklare framover. Samtidig skal eg syte for at det ikkje blir for mykje som endrar seg i livet mitt. Eg skal halde fram som eg alltid har gjort, sa Warholm etter at han hadde fått helst på dei som betyr aller mest for han på gullfesten på det norske løparhotellet.

Warholm sa at kvardagen ikkje vart mykje forandra etter gullet i London, men han var klar på at det som idrettsutøvar skjer mange ting når du tar slike titlar som dette.

– Korleis skal du takle at du blir rikare og endå meir berømt?

– Eg veit ikkje. Eg er ikkje den rette til å dømme, men eg føler at har takla det bra tidlegare. Eg skal halde fram i same spor. Det ser ut til å ha fungert ganske bra.

Stjerne

– Korleis er det å vere stjerne i dette sirkuset? Du reiser rundt på Diamond League og er ein av dei største stjernene. Føler du på det sjølv?

– Eg merkar at presset er høgare og at det tar litt lengre tid å komme seg igjennom mediesona. Det synest eg er stas. Eg har alltid hatt lyst til å vere ein av dei beste og ein av profilane, og då er det ein del av greia. Det å vere berømt er ikkje det som appellerer mest, men det motiverer meg veldig å setje litt spor i sporten og gjere nokre historiske prestasjonar. Det må eg ærleg innrømme

– Nokon hevdar at profilar i friidrett er ei mangelvare, bortsett frå i Noreg kanskje?

– I Noreg går det veldig bra. Det ser ikkje ut som om vi har noko problem. Det er eit tomrom etter den gode mannen Usain Bolt, men eg trur nok at vi skal klare å halde det gåande.

– Korleis skal du løyse at det berre er ti månader til OL? Det vart mykje styr etter gullet for to år sidan?

– Eg føler at eg har vorte meir rutinert. VM-gullet i London kom meir som eit sjokk. Då vart det mykje på ein gong. No har eg ei litt anna tilnærming til det, og eg håper at eg skal klare å lande fortare på føtene denne gongen.

– Du var skeptisk til å dra ned hit. Korleis synest du det har vore?

– No er det veldig ok at eg sit igjen med eit VM-gull. Vi skulle sjølvsagt ha ønskt oss meir liv på tribunen og alt det der. Det som er å seie om det har vorte sagt. I dag vil eg berre kose meg med at eg har ein gullmedalje rundt halsen.

