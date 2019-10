Gjert vil bryte den afrikanske dominansen: – Vi har allereie sett spor

sport

Afrikanske utøvarar har i stor grad vore dominerande på langdistanse i internasjonal friidrett i ei årrekke. Finalen på måndag på 5000 meter i Doha-VM enda òg med at to etiopiarar kryssa målstreken først, men Jakob Ingebrigtsen yppa seg til langt ut på sisterunden.

Pappa og trenar Gjert Ingebrigtsen trur den afrikanske dominansen på dei lengre distansane er fullt mogleg å gjere noko med.

– Det viktigaste er at den verda vi tilhøyrer ikkje gir opp kampen før vi har prøvd. Vi må rett og slett vere i stand til å ta den kampen og finne ut korleis vi skal gjere det. Vi har meldt oss til teneste, seier han til norske medium i VM-byen Doha.

Han meiner sønene allereie har gjort noko med korleis konkurrentane går til verks under lange løp som finalen på måndag på 5000 meter.

– Det er ein grunn til at vinnartida vart under 13 minutt i finalen, og det er ein grunn til at utviklinga i løpet vart som den vart. Vi har allereie sett spor og gjort oss notert. Dei veit det er nokon dei ikkje vil ha med seg heim, og då må dei sette i verk nokre tiltak. Det gjorde dei òg, seier pappa Ingebrigtsen.

Gull i Eugene?

Ein utmatta Jakob Ingebrigtsen hamna til slutt utanfor pallen måndag. 19-åringen brukte mykje krefter tidleg på sisterunden og fekk svi for det.

– Vi ser i den finalen, at dersom det hadde vorte gjort nokon andre taktiske vurderingar, hadde vi sannsynlegvis tatt eit stikk, seier Gjert med tilvising til kampen mot dei aller beste.

Når det blir Ingebrigtsen-gull på 5000 meter i ein stor meisterskap, vil han ikkje fastslå med sikkerheit.

– Vi kjem til å møte opp neste gong òg med den same innstillinga. Kanskje med eit endå sterkare lag og endå betre erfaring. Vi får sjå, men Eugene kan godt vere staden der vi tar det, seier han.

Amerikanske Eugene i Oregon skal arrangere VM om to år.

– Vi vil alltid søke å prøve og bryte dominansen. Alltid, seier Gjert.

Overraska over Salazar-dom

Friidretten i Kenya har dei siste sesongane vore ramma av fleire dopingsaker og var heilt fråverande i gullkampen på 5000-meteren i Doha. Pappa Ingebrigtsen understrekar at han ikkje har mistanke til andre konkurrentar i kva dette angår.

Tysdag vart det samtidig kjent at den profilerte amerikanske trenaren Alberto Salazar blir utestengd i fire år for brot på dopingreglementet. Den meritterte briten Mo Farah har mellom anna stått på treningslista til Salazar.

– Vi kjente jo til den saka frå tidlegare gjennom media, men visste ikkje at dette var på trappene no. Det er ein ekstremt tøff dom. Det vi stussar over, er korleis ein trenar kan bli utestengt over så lang tid utan at det er nokre utøvarar som er tatt. Korleis er det mogleg? Seier Gjert Ingebrigtsen om Salazar-saka.

– Den logiske rekkefølgja burde vore motsett, at ein tok utøvarar først og deretter gjekk bakover og tok apparatet rundt, legg han til.

Salazar, som har fleire VM-deltakarar i treningsgruppa si, vart tysdag fråtatt si VM-akkreditering.

(©NPK)