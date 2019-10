NFF kontrollerer ikkje om eigne valdsstraffer blir haldne

sport

Direktør for kommunikasjon og samfunn Svein Graff i NFF fortel VG at det blir spelt 330.000 kampar årleg, og at NFF ikkje gjennomfører sjølvstendige kontrollar.

– Avgjerda frå NFFs domsorgan blir sende til klubb med beskjed om å formidle vidare til spelaren saka gjeld. Dermed har både spelar og klubb eit ansvar for å respektere sanksjonen som er pålagt, skriv Graff i ein e-post.

Straffa for alvorlege valds- eller trusselhendingar er utestenging frå kamp og trening i ein periode på mellom tre og 16 månader.

Aktørar i breiddefotballen påpeikar likevel at det er enkelt å kamuflere spelarar som har fått karantene, ved å til dømes la dei spele i andres namn.

