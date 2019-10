Svensk NHL-ekspert om Zuccarello i Minnesota: – Han blir ein nøkkelspelar

sport

– Mats Zuccarello kjem til å vere ein nøkkelspelar med driv og rutine. Han kjem til å få massevis av speletid og blir endå ein av dei som noterer seg for flest poeng. Store krav for ein stor spelar.

Det svarer Viasats NHL-ekspert Niklas Jihde på spørsmål om kva slags rolle Mats Zuccarello kjem til å ha i det nye laget sitt Minnesota Wild.

32-åringen frå Oslo skreiv under på ein femårsavtale med klubben 1. juli, dagen då nordmannen stod fritt til å skrive under med ny klubb etter at kontrakten med Dallas Stars hadde gått ut.

God stemning

– Han får ei viktig rolle. Han er den store sommarinvesteringa til laget og passar perfekt inn i førsterekka der, der hans briljante pasningsforståing får boltre seg med to gode målskårarar i Eric Staal og Zach Parise. Minnesotas sesong står og fell på korleis denne trioen fungerer, supplerer Roy Kvatningen.

Han følgde Zuccarello tett for Nettavisen og seinare nettstaden nitten.no medan hockeyprofilen var i New York Rangers og Dallas Stars. Kvatningen trur humøret og haldningane til Zuccarello kjem til å smitte over på resten av Wild-spelargruppa.

– Vi såg korleis Zuccarellos inntog i Dallas på tampen av førre sesong ikkje berre løfta laget sportsleg, men også hjelpte på stemninga i garderoben. Han er ein morosam type med ein «happy-go-lucky»-haldning som jobbar hardt under alle treningar og kampar, og sånt smittar. Derfor reknar eg med at vi får sjå den same effekten i Minnesota, held han fram.

Trur Wild får det tøft

Wild gjekk glipp av sluttspelet i NHL sist sesong etter å ha tatt seg dit seks sesongar på rad. Jihde trur ikkje at Minnesota-laget klarer å kvalifisere seg til sluttspelet denne sesongen heller.

– Det kjem til å vere eit svolte Wild-lag etter at dei ikkje klarte sluttspel sist sesong, men dei er i ein tøff divisjon. Eg held Wild som ein outsider, men tippar at dei missar endå eit sluttspel.

Kvatningen trur Zuccarellos nye lag kjem til å kjempe om ein sluttspelplass.

– Minnesota speler i ein særs tøff divisjon, kor fleire av laga med rette går til ein ny sesong med ambisjonar om å vinne Stanley Cup. Mest sannsynleg kjem Wild til å vere eit av laga som blir liggande rundt sluttspelstreken. Det kjennest litt 50/50 om Wild hamnar over eller under han, meiner han.

– Fleire lag er betre

Svenske Jihde meiner klubben har for mange spelarar med for dyre kontraktar. Han ramsar opp Ryan Suter (signerte i 2012 ein 13-årskontrakt med ein verdi på 98 millionar dollar), Zach Parise (identisk kontrakt med Suter, signerte same dag) og Mikko Koivu (to år, 11 millionar dollar).

– Dei sit på litt for mange dyre kontraktar. Eg er usikker på om dei spelarane klarer å levere det som blir kravd av dei.

– Eg ser på Nashville Predators, Colorado Avalanche, Dallas Stars og St. Louis Blygjest som sterkare lag i Central-divisjonen, seier Kvatningen.

Nøkkelen for Zuccarello denne sesongen er å halde seg skadefri, seier Jihde:

– Mats passar jo inn i kvart einaste NHL-lag med innstillinga og hockeyforståinga si. Han må halde seg skadefri no. Det blir det viktigaste. For alle skadane som kjem no og framover kjem til å påverke han mykje, trur eg.

