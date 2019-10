Dopingjegerane sitt nye våpen kan bli klart til Tokyo-OL

sport

Det internasjonale antidopingbyrået WADA opplyste onsdag at metoden, som har fått namnet DBS, mellom anna blir meir praktisk for utøvarane. Eit stikk fingeren og ein liten drope blod er nok til ein prøve.

Det vil òg gjere transport og lagring av dopingprøver enklare.

I tillegg meiner WADA at den nye testmetoden vil gjere prøvane meir varige.

Målet er å ha DBS klart til bruk under vinter-OL i Beijing i 2022, slik at det der kan komplettere vanlege blod- og urinprøvar. Samtidig heiter det no at «enkelte aspekter» kan bli nytta allereie under Tokyo-OL neste sommar.

WADA opplyser vidare at samarbeidsavtalar så langt er signerte med antidopingbyråa i Australia, Kina, Italia og Japan, i tillegg til Den internasjonale olympiske komiteen (IOC).

– Det er ein genuin kjensle blant prosjektdeltakarane at DBS kan vere noko som vil banebrytande i antidopingmiljøet, seier WADA-direktør Olivier Rabin.

Han opplyser at DBS «enklare vil avsløre dopingbruk» og legg til:

– WADA er dedikert til å gjere tilgjengeleg nye måtar å sørgje for at idretten er rein, og som reduserer ulempene og ubehaget for idrettsutøvarar og er enklare, meir effektive og billegare å gjennomføre.

