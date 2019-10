Fleire norske boksarar klare for storstemne i Ekeberghallen

sport

Det opplyser Team Sauerland, som mellom andre har Thanderz i stallen, i ei pressemelding.

Den norske herretrioen Alexander Hagen, Kevin Melhus og Bernard Torres skal alle bokse på stemna som har fått tilnamnet «Capital showdown» og blir arrangert laurdag 16. november.

Hagen førebur seg på kamp mot den rutinerte spanjolen Emmanuel Feuzeu i lett tungvekt-klassen. Flekkefjord-mannen jaktar den 14. proffsigeren sin i den 17. kampen sin.

– Eg ser fram til å bokse i Oslo for tredje gong i karrieren. Det er ei ære å bokse i Ekeberghallen, der både Harald Skog og Svein Erik Paulsen har kjempa om VM-titlar, seier Hagen.

Utan tap

Melhus (cruiservekt) er utan tap på sine seks proffkampar, og han håper å forlenge den rekka mot Ossie Jervier frå Storbritannia. Jervier har vunne seks gonger og tapt ti på 16 proffoppgjer.

– Eg ser verkeleg fram til eit stort arrangement i Oslo i november. Eg kan knapt vente med å komme tilbake i ringen og lage show. Eg trur motstandaren min vil prøve å slå meg ut, men han skal få ein tøff dag på jobben, varslar Melhus.

Bernard Torres skal gå den tiande proffkampen sin i super fjørvekt mot Yesner Talavera frå Nicaragua. Sistnemnde er meir erfaren enn den filippinskfødde nordmannen, men har òg elleve tap i karrieren. Torres er utan tap.

– Eg veit at motstandaren min er ein tøff fyr som har møtt nokre gode boksarar, men det betyr ikkje noko for meg. Eg er klar for kven som helst. Oslo er ikkje langt unna der eg bur, så eg håper mange frå heimstaden min kjem for å støtte meg, seier 23-åringen som bur i Gran i Oppland.

Thanderz kan ta heim VM-belte

Storkampen i stemnet går mellom norske Katharina Thanderz og brasilianaren Danila Ramos. Dei skal kjempe om World Boxing Councils VM-belte i super fjørvekt.

– Å kjempe om den første VM-tittelen min er ein draum som går i oppfylling. Det er akkurat dette eg har sett for meg på kvar treningsøkt sidan eg starta å bokse, seier 31 år gamle Thanderz.

Ho er utan tap gjennom tolv proffkampar. Ramos har vunne åtte kampar og tapt éin gong.

