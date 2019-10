Mann erkjenner ransforsøk mot Arsenal-stjerner

sport

Ashley Smith møtte i retten i London via videolink, og der erkjente han å ha deltatt i ransforsøket mot dei to fotballstjernene 25. juli, skriv Sky Sports og andre britiske medium.

To menn på motorsykkel skal ha stoppa Özils bil i eit område i Nord-London og deretter trua dei to spelarane med kniv. Kolasinac klarte visstnok å jage dei to ranarane bort, medan Özil søkte tilflukt i ein tyrkisk restaurant i nærleiken.

Smith blir sitjande i varetekt, og straffeutmålinga mot han skal skje i den same domstolen 1. november.

Den andre sikta i saka, 26 år gamle Jordan Northover, møter i retten fredag.

Özil og Kolasinac slapp frå ransforsøket utan fysiske skadar. Dei stod likevel over Arsenals første ligakamp for sesongen.

