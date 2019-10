RBK-sjefen har ikkje pumpa Maars Johnsen for PSV-info

sport

RBK-spiss Maars Johnsen har spelt i den nederlandske æresdivisjonen sidan 2017, for både ADO Den Haag og AZ Alkmaar. Han kjenner derfor PSV godt.

No er han lånt ut til Rosenborg, men ifølgje trenar Horneland har han ikkje vore involvert i kartlegginga av europaligamotstandaren på torsdag.

– Det kunne eg sannsynlegvis gjort, men som profesjonell trenar bruker du mykje tid på å sjå på motstandarar. Eg trur ikkje han kan fortelje oss mykje vi ikkje allereie veit, sa han på pressemøtet på onsdag på Lerkendal.

– Eg vil at han skal fokusere på prestasjonen sin, i staden for å hjelpe meg, la rogalendingen til.

Betre enn mot FKH

PSV slo ut Haugesund i europaligakvalifiseringa. Horneland meiner samtidig at det ikkje har vore så mykje å lese ut av kampane mot gamleklubben.

– Med all respekt for Haugesund, dei gjorde ein bra figur mot PSV, men PSV er på eit mykje, mykje høgare nivå no. Dei hadde akkurat starta sesongen då dei spelte kvalifiseringskampane. Det er mykje høgare tempo i kampane deira no, sa han.

Rosenborg innleidde Europaligaen med 0–1-tap for LASK Linz. Resultatet lyg. Trønderane kunne fort tapt med langt fleire mål.

Horneland trur det blir vrient òg mot PSV.

– Det er eit ungt lag. Dei har mykje fare og gode kvalitetar. Det er eit litt nytt lag samanlikna med i fjor, så dei er i ferd med å bygge seg opp. Dei har spelarar som kan skape problem på kontringar, i bakrom og med omsyn til evner, sa RBK-sjefen.

Rosenborg måtte nøye seg med 0–0 mot Brann i serien laurdag. Dermed er Hornelands mannskap 12 poeng bak Molde på tabelltoppen når sju serierundar i Eliteserien står att.

