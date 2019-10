Sterke kjensler i sving i Olivers VM-debut og rallyfarvelet til pappa

sport

Det er ingen tvil om at sterke kjensler vil prege Petter Solbergs farvel som rallyførar. Solberg tok sin einaste VM-tittel då han vann Wales Rally i 2003. Då var sonen Oliver eitt år.

Sidan den gongen har faren hatt ein flott rallykarriere, men han måtte sjå den franske konkurrenten sin Sébastien Loeb dominere. Solberg senior gjekk over til rallycross i 2012, der det vart to VM-titlar.

Oliver Solberg har hatt førarkort i berre ei dryg vekes tid, men har fått mykje rallyerfaring frå køyring med dispensasjon i USA og Estland. Torsdag er dei begge på start i Wales Rally, der éin æra tar slutt og ein annan startar.

– Eg er ikkje nervøs for meg sjølv, meir for Oliver. Alt handlar om han no. Eg ser veldig fram til det som skal skje, og til å køyre. Eg har sakna å køyre, men eg har gjort mykje i karrieren min. Eg gleder meg til å sjå Oliver no, seier Petter Solberg til NTB.

Kjensleladd

Han får med seg den gamle kartlesaren sin, Phil Mills, i bilen denne veka.

– I det siste har vi vore opptatt med å gå igjennom ein del legendariske Wales-prøvar for å gjere oss klare for notane. Vi må vere så godt førebudde som mogleg, skriv Petter Solberg på Twitter.

Far og son skal køyre to så å seie identiske bilar. Petter ein Volkswagen Polo frå fabrikken, Oliver sin private Polo. Bilane er heilt identisk utstyrt, og for motoren er kapasiteten den same; rundt 300 hestekrefter.

Kartlesaren til Oliver veg rundt 30–40 kilo mindre enn Mills, slik at pappa Solberg nok må køyre med noko «handikapp». 30 kilo svarer til eit tidstap på rundt eitt tidels sekund per kilometer.

Det blir òg spennande å sjå kvar Oliver Solberg står sportsleg i rally. Han er utvilsamt ei framtidig rallystjerne. For første gong skal han konkurrere med det finske stjerneskotet Kalle Rovanpärä. Finnen er halvtanna år eldre og blir rekna som den neste finske VM-vinnaren.

– Målet mitt er å lære vegane så godt som mogleg og få mykje trening. Kalle kjem til å køyre sitt eige løp, og pappa kjem til å køyre sitt. Eg kjem til å sjå på tidene deira, men eg har venta så lenge på å køyre dette arrangementet, så eg kjem berre til å kose meg, seier Oliver.

1000–1500 timar

I motsetning til faren er Oliver meir opptatt av å analysere rallya sine så raskt som mogleg etterpå. Dessutan har analysane vist at køyrestilen til sonen liknar meir på Sébastien Ogier enn faren sin køyrestil.

Solberg junior har òg vorte klar over at for å hevde seg i rallytoppen, blir det kravd mellom 1000 og 1500 timar med trening og analysar.

Oliver Solberg og kartlesar briten Aaron Johnson bruker dessutan mange fleire notar undervegs enn det faren gjer. Kvar prøve er nøye analysert, og taktisk skal sonen vere mykje betre enn faren.

Andreas Mikkelsen køyrer i den største klassen i Wales, medan Mads Østberg køyrer i RC2-klassen (WRC2PRO). Den ferske NM-vinnaren Ole Kristian Veiby er òg på startstreken til liks med onkelen til Oliver Solberg, Henning Solberg.

Rallyet opnar med ein kort fartsprøve i Oulton Park torsdag kveld. Fredag er det ytterlegare ni prøvar, laurdag er det sju prøvar, medan det står fem prøvar på programmet søndag. Rallyet blir køyrt på grus, men er ofte prega av vått vêr slik at vegane blir gjørmete.

(©NPK)