Ødegaard vart månadens spelar i La Liga

sport

Ødegaard har storspelt for Real Sociedad den siste tida og har hausta lovord frå alle kantar for prestasjonane sine. Han toppar spelarbørsen i sportsavisa Marca.

Berre i september har drammensaren skåra eitt mål, levert to målgivande pasningar, ni vellykka driblingar og 194 pasningar. Statistikken er kort sagt formidabel.

Ødegaard var nominert til prisen som månadens spelar i La Liga saman med Real Madrids Karim Benzema og Villarreals Gerard Moreno. La Liga melder via Twitter at nordmannen gjekk sigrande ut av den første månadens spelar-kåring for sesongen.

Ødegaard blir tildelt prisen framom eigne fans under heimekampen på søndag mot Getafe.

Prisdryss

Marca hevdar å kjenne til at Ødegaard òg blir månadens spelar i Real Sociedad, og at han får den prisen i forkant av baskarklubbens kamp mot Getafe. Trofeet blir overrekt av ei ikkje-namngitt klubblegende, skriv avisa.

Den norske landslagsprofilen er på utlån i Real Sociedad frå hovudstadsklubben Real Madrid. Han har vore heilt sentral for baskarlaget som ligg på 5.-plass i La Liga.

Real Sociedad har vunne fire kampar, spelt éin uavgjort og tapt to gonger i serien.

