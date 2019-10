Claude Puel skal frelse Saint-Étienne

sport

Det skjedde etter at klubben tidlegare på dagen suspenderte Ghislain Printant, visstnok på bakgrunn av mistanke om brot på kontraktsvilkåra.

58-årige Puel har tidlegare vore trenar i fleire meritterte franske klubbar. Hans to siste arbeidsgivarar var i engelsk Premier League. Han hadde ansvaret for Southampton i 2016-17-sesongen, då han førte laga til ligacupfinale og til ein sterk 8.-plass i serien. Så vart han henta til Leicester, men der fekk han sparken etter snautt to sesongar med skuffande resultat.

Saint-Étienne har ein tung sesongstart bak seg og er nest sist på tabellen i Ligue 1 med berre to sigrar på åtte kampar. I Europaligaen har laget tatt eitt poeng på sine to første kampar.

Puel blir henta til klubben berre to dagar før lokaloppgjeret mot Lyon, som er ein av hans tidlegare klubbar.

