Egypts landslagssjef: – Salah treng kvile

sport

Beskjeden frå landslagssjef Hossam El Badrys om at Salah står over den kommande landskampen kjem berre dagar etter at Salah brått endra biografien sin på Twitter. Der står det no berre at han speler for Liverpool, medan linken til heimlandet Egypt er borte.

Salah enda nyleg på fjerdeplass i avstemminga om å bli kåra til årets spelar av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). To av stemmesetlane frå Egypt vart avviste fordi dei var underskrivne med blokkbokstavar.

Landslagssjef El Badry opplyste torsdag at han hadde snakka med Salah i kjølvatnet av å ha fått ein rapport frå den egyptiske landslagslegen om den fysiske forma til spelarane i utlandet.

– Eg vart samd med han (Salah) om at det er i hans og interessa til landslaget at han no kviler, sa El Badry til TV-kanalen MBC Masr.

– Han kjem ikkje til å vere saman med oss under treningsleiren og Botswana-kampen, men dersom Gud vil, er han med oss til dei kommande offisielle kampane, heldt landslagssjefen fram.

Salah og det egyptiske fotballforbundet har vore i konflikt fleire gonger tidlegare. Då eit foto av Liverpool-stjerna vart klistra på Egypts fly føre VM-sluttspelet i 2018, skapte det sponsorproblem for han.

El Badry skal leie det egyptiske landslaget for første gong mot Botswana. Han vart tilsett som landslagssjef førre månad.

Egypt innleier kvalifiseringa til Afrikameisterskapen i 2021 med heimekamp mot Kenya i november.

Liverpool møter Leicester heime i Premier League laurdag.

(©NPK)