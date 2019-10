sport

Dermed tok laget tre nye poeng på vegen mot EM-sluttspelet i England i 2021, og Herlovsen klatra opp på delt 2.-plass på lista over tidenes mestscorande norske landslagsspelarar i fotball. Med 64 mål er ho berre to bak rekorden til Marianne Pettersen, mykje tyder på at den kan ryke allereie i bortekampen på tysdag mot Færøyane.

Noreg har innleidd kvalifiseringa med to bortekampar og har vunne begge med seks måls margin.

Tysdag bør det bli endå meir mot Færøyane.

