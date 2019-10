NRK-nestorens siste VM-tur

sport

– Det blir mitt siste VM, men eg håper ikkje at det er den siste meisterskapen min. Eg skal ikkje slutte før 30. september i 2020, og eg håper å vere med i EM i Paris neste år òg, seier ho til NTB.

Vi møtte henne rett utanfor Khalifa stadion i Doha i badstovevarme 43 grader onsdag ettermiddag. Tysdag vart det kjent at ho må gi seg i NRK-sporten etter over 40 år i teneste. Ho fyller 70 år i august neste år, og då når ho aldersgrensa som tilseier at ho må slutte.

Karen-Marie Ellefsen har vore fast tilsett i NRK-sporten sidan 1979, men ho var innom redaksjonen før det òg. Mange er oppvaksne med stemma hennar.

Få har meir kunnskap om det ho snakk om enn 69-åringen frå Valdres. Ellefsen er kjent for nøyaktigheita og perfeksjonen sin, og det er svært sjeldan at det kjem noko feil ut av munnen hennar.

Slik er det framleis.

Hugsar best

Friidrett har alltid vore eit av Ellefsens spesialfelt, og ho har vore med i heile 16 verdsmeisterskapar. Det er norsk journalistrekord.

– Eg har vore med på alle VM utanom det første i Helsingfors i 1983. Eg jobba i sporten då også, men då var eg heime i Oslo. Eg hugsar at eg redigerte nokre sendingar frå Helsingfors, nokre samandrag som vi sende på kvelden. Det var ansvaret mitt. Eg var allereie involvert i friidrett, men det var Knut Bjørnsen og Per Jorsett som kommenterte der.

VM i Roma i 1987 var den første verdsmeisterskapen hennar. Noko av det ho hugsar aller best, er historia om 100-meteren i Paris i 2003 då amerikanske Jon Drummond nekta å gå av banen etter å ha hadde tjuvstarta i semifinalen.

– Det nekta han å godta, og det var pause i arrangementet i bortimot tre kvarter. Han stod og sa «I did not move, I did not move», og han fekk støtte av publikum. Det var heilt klart at dei heldt med han.

Utanom det er det naturleg nok norske prestasjonar som sit best fast i minnet. Ikkje minst gullmedaljane. Ho har opplevd dei alle unntatt den første med Grete Waitz i Helsingfors.

– Det mest overraskande var gullet til Hanne Haugland i 1997. Då må eg innrømme at det kom ei tåre på kommentatorplass. Vi kjente Hanne ganske godt. Vi hadde reist mykje saman på stemne. Ho var ei hyggeleg jente og hadde halde på lenge. At ho skulle lykkast, var utruleg moro. Det sette kjenslene i sving.

Spesielt

Gullet til Trine Hattestad i spyd sit òg som spikra. Det var ein siger som Ellefsen hadde venta på i mange år.

– Ho hadde vore favoritt både i OL og VM utan å lykkast. Då det endeleg gjekk vegen i Stuttgart, var det moro òg. Eg hugsar alle dei norske gulla godt, seier ho og held fram:

– Det var veldig spesielt i Göteborg i 1995, for det var første gongen at NRK hadde ein så stor operasjon. Då hadde vi eige studio med Kjell Kristian Rike, vi hadde mixedsone med Ove Eriksen, og vi hadde kveldssendingar derifrå. Det var ei stor oppleving. Eg trur vi var der med 35 mann eller noko sånt. Det var veldig gøy. Geir Moen og Steinar Hoen var to av våre sterkaste, og så var det Merlene Ottey. Sprintlegenda.

Synd

NRK-legenda seier at det er synd at det er så lite folk på tribunen her i Doha. Meisterskapen i Qatar skil seg òg ut på den måten at det ikkje er morgonøkter på stadion.

– Men vi jobbar like mykje likevel fordi kveldsøktene er mykje lengre. Vi gjer nøyaktig dei same førebuingane. Det er nesten meir intenst og meir jobb. Du må vere førebudd på alt som skjer i ei lang økt. Vi er «stuck» når sendinga byrjar. Varmen er annleis, men det plagar oss ikkje så mykje sidan det er aircondition inne på stadion, på pressesenteret og inne på hotellet.

– Kor viktig er førebuingane?

– Førebuingar er alt. Eg har ansvar for tekniske øvingar, og ofte er det fleire i aksjon samtidig. Det er litt av ein logistikk som du må passe på. Då må eg ha eit system som gjer at eg finn igjen det eg treng veldig fort.

Og det gjer Karen-Marie Ellefsen alltid. Det skal ho halde fram med i endå eit år, men så er det arbeidslivet over. Då ventar pensjonisttilværet.

(©NPK)