Oliver Solberg måtte bryte i familieduellen: – Frykteleg synd

Allereie på fredagens første fartsprøve fekk Oliver Solberg trøbbel med bilen og måtte stoppe langs vegen. Ikkje lenge etter passerte far Petter, og han fekk naturleg nok vondt i pappahjartet.

– Det var vanskeleg å konsentrere seg etter å ha sett Oliver langs vegen med tekniske problem … frykteleg synd, men sånn er rally, skreiv pappa Petter på Twitter etter målgang.

– Dårlege nyheiter frå SS2. Vi stoppa på etappen med tekniske problem. Eg trur det er styringa. Noko er øydelagt, og vi klarte ikkje styre bilen, så måtte stoppe. Ikkje det vi ønskte oss i det heile tatt, skreiv Oliver Solberg på Twitter-kontoen sin.

Han la samtidig til at både han sjølv og kartlesar Aaron Johnsen har det bra og er positive.

Måtte bryte

Solberg junior kom seg ikkje i gang og måtte bryte fredagens etappe i Rally Wales. Dermed vart ikkje debuten i rally-VM det han hadde sett for seg.

Pappa Petter vart på si side nummer fire i WRC2-klassen på den andre fartsprøven, og han følgde deretter opp med same plassering på den tredje. Han taper samtidig jamt og trutt tid til teten.

franske Pierre-Louis Loubet leier WRC2-klassen. Norske Ole-Christian Veiby, som vann prøve nummer tre, er berre 5,5 sekund bak. Deretter følgjer Petter Solberg. Han har 20,8 sekund opp til mannen i tet.

I WRC-klassen har Kris Meeke tatt vare på leiinga han skaffa seg på den innleiande fartsprøven i Wales torsdag kveld. Han har 9,2 sekund til gode på tittelgrossisten Sébastien Ogier etter tre fartsprøver. Estlandske Ott Tänäk følgjer like bak på tredjeplass.

Andreas Mikkelsen og Mads Østberg har tapt ein god del tid og er høvesvis nummer ni og 13.

Hadde ikkje sikt

På torsdagens fire kilometer lange opningsprøve var elles Petter Solberg blant dei som imponerte aller mest. Han vart til slutt nummer tre i det som er hans farvel med rally-VM.

Oliver Solberg hadde på si side problem med kondens i bilen og hadde dårleg sikt gjennom frontruta. Han tapte ti sekund til pappa. Fredag heldt altså trøbbelet fram.

Far og son Solberg køyrer to så å seie identiske bilar. Petter ein Volkswagen Polo frå fabrikken, Oliver sin private Polo. Bilane er heilt identisk utstyrte, og når det gjeld motoren, er kapasiteten den same; rundt 300 hestekrefter.

Familieduellen er av det spesielle slaget. Éin æra tar slutt, medan ein annan startar.

