Sykling: Israel Cycling Academy overtar Katusha

Det opplyser dei i ei felles fråsegn. Avtalen inneber at fleire Katusha-ryttarar frå no av vil representere Israel Cycling Academy (ICA). Laget overtar Katushas lisens på verdstouren, som er i ferd med å fornyast for tre år.

Danske Nicki Sørensen er sportsdirektør for Israel Cycling Academy, som i år har hatt norske August Jensen og Sondre Holst Enger blant ryttarane sine. Enger er allereie klar for overgang til Riwal.

– Dette blir ei stor utfordring, særleg fordi avgjerda (om samanslåing) er fatta så seint i sesongen. Men det blir spennande, for frå no av kjem vi til å delta i alle dei store ritta, seier Sørensen til dansk TV 2.

ICA vart oppretta så seint som i 2014 og har hatt status som prokontinentallag.

– Eg har lenge sagt at ICO før eller sidan ville få plass i verdstouren, og eg er glad for å kunne kunngjere at det blir verkeleg allereie frå neste sesong, seier ICA-deleigar Sylvan Adams i ei fråsegn.

Han eig laget saman med Ron Baron.

