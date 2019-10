Friidrettssjefen: – Hadde helst sett at vi tok fleire medaljar

sport

Karsten Warholm leverte til gull på 400 meter hekk, medan Jakob Ingebrigtsen hamna rett utanfor pallen på både 5000 meter og 1500 meter. Status vart 5.- og 4.-plass.

– Tre medaljar var eit veldig hårete mål. Vi er kjempefornøgd med gullet, men hadde håpt på to medaljar.

– Trur du familien Ingenbrigtsen hadde hatt større moglegheit på medaljar om dei ikkje hadde dobla med to distansar i meisterskapen?

– Det blir spekulasjonar, men eg har sett Jakob piggare i år. Det kan vere at han kjenner dette køyret. Og det er ganske annleis å doble i eit VM enn i eit EM. Nivået her er veldig mykje høgare.

Summa summarum

– Vil du rå dei til å gjere det same i OL neste år, eller ser du helst at dei ikkje gjer det? spurde NRKs reporter.

– No får vi ta ein diskusjon på det og summere opp. Det er lett å vere etterpåklok.

– Du vil helst ha nordmenn i færre løp viss det aukar medaljesjansen?

– Ja, det er ingen tvil om. Det er medaljar vi blir målte på. Sett i ettertid hadde det vore enklare å ta ein medalje på 1500 meter viss han ikkje hadde sprunge 5000 meter først. Det trur eg.

Veldig

– Jakob sa i pressesona at hadde han visst at det ville bli 4.- og 5.-plass, så hadde han ikkje gidde å dra til Doha. Har han då litt for høge ambisjonar?

– Han er ein ung gut med kraftige ambisjonar. Samtidig er han i ein læreprosess. Det er den første verdsmeisterskapen der han kjempar om medaljar. Så han skal vere veldig fornøgd med 4.- og 5.-plass. Eigentleg.

– Kva er den største positive overraskinga?

– Amalie Iuel løftar seg til eit nivå ho ikkje vore på før. Elles er det mange som presterer bra, men vi har ikkje hatt noko stong inn. Det har vi ikkje. Vi manglar den utøvaren som overgår seg sjølv.

