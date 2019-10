Utsett start for Eliteserien i fotball neste år

sport

Norges Fotballforbund (NFF) og klubbane var opphavleg samde om tidspunkta for seriestart og serieslutt for dei tre kommande åra, men no har ein likevel vorte samd om nokre justeringar for 2020-sesongen.

Seriestarten blir mellom anna utsett i tre veker, til første helga i april. Det har samanheng med eit ønske og ei tilbakemelding frå klubbane.

Vidare blir det lagt opp til spelefri i Eliteserien under gruppespelet i EM. Seriespelet blir så tatt opp igjen når cupspelet startar, som betyr at det då vil bli spelt kampar i Eliteserien på kviledagar i EM.

Cupfinalen blir flytta fram til siste helga i oktober, medan kvartfinalane i NM blir flytta tilbake til helg. Dette er for å gi betre flyt i gjennomføringa.

Seriespelet blir vidare avslutta siste helga i november.

Leiar av konkurranseavdelinga i NFF, Nils Fisketjønn, seier verdien av å starte før landskamppausen i mars er mindre for A-landslaget for no enn tidlegare, då dei aller fleste spelarane speler i andre ligaer.

Fisketjønn seier òg at den reviderte hovudterminlista gir moglegheit for ytterlegare tilpassingar til europacup ved at det blir mogleg, på kort varsel, å utsetje seriekamp mellom eventuelle playoffrundar.

(©NPK)