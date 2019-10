Zlatan har enno ikkje sett statuen av seg

sport

– Han blir nok paff, skal du sjå. Håper at han blir fornøgd, seier skulptøren Peter Linde.

Zlatan Ibrahimovic er fotballspelaren som tok steget frå Rosengård i Malmö og vart ein av dei beste fotballspelarane i verda.

Zlatan har vore i Lindes atelier i Saltsjöbaden tre gonger for å stå modell. Kunstnaren hadde først ein idé om å ta utgangspunkt i brassesparket frå kampen mot England på Friends Arena i 2012, med det vart kritisert, og andletsuttrykket såg frå starten av litt for sint og farleg ut. Elles har Zlatan vore heilt med på notane.

– Han har vore veldig positivt. Han har vore hyggeleg å ha med å gjere, seier Linde.

Ibrahimovic sjølv kjem til å vere til stades når statuen blir avduka tysdag. Han har stått klar i dryge to år. Trass i det har LA Galaxy-stjerna ikkje sett den ferdige versjonen.

– Han har berre sett han i gips, ikkje i bronse. Statuen har jo lege på eit lager i eitt år og heime hos meg i eitt år, seier skulptøren.

Det var hausten 2015 at Linde fekk spørsmål frå Det svenske fotballforbundet om han kunne avbilde Ibrahimovic. Den opphavlege ideen var at statuen skulle stå utanfor Friends Arena i Solna.

I fjor kom derimot beskjeden om at statuen var for tung for plassen han var tiltenkt. Malmö kommune såg derfor sitt snitt til å få «heim» Zlatan til Skåne, der han er vaksen opp.

(©NPK)