Ødegaard: – Det er ein spesiell kamp

Real Sociedad-proffen møter både noverande og tidlegare lagkameratar i kampen Noreg må ha poeng.

– Det er ein spesiell kamp. Både fordi han er viktig for oss som lag og for min del òg. Eg møter lagkameratar og tidlegare lagkameratar. Det er jo ein spesiell setting, men det handlar om å gjere dei same tinga og sjå på det som ein vanleg kamp. Det er viktig å ikkje overdramatisere ting, seier 20-åringen til NTB.

Spania slo Noreg 2–1 i det første møtet i mars. Det resultatet lyg. Då var det stort sett einvegstrafikk for heimelaget som sløste med fleire store sjansar.

Ødegaard meiner føresetnadene for eitt eller fleire norske poeng er heilt annleis denne gongen.

– Eg synest det er ein heilt annan tryggleik i gruppa. Ting sit betre, vi har fått jobba meir med det defensive, og det offensive er òg betre. Eg synest heile totalen ser betre ut for kvar gong vi møtast, seier han.

Matlaging

Kampen på laurdag går i beste sendetid òg for spanske TV-sjåarar. Ødegaard har sjansen til å vise seg ytterlegare fram for Real Madrid-toppane.

Han har ein kontrakt med storklubben som spring til sommaren 2023. Utlånsavtalen med Real Sociedad er på to sesongar med moglegheit for å avbryte midtvegs.

Tysdag var Ødegaard med på seansen til landslaget hos ein sponsor. Der fekk han servert lunsj frå nokon av dei beste kokkane i landet.

Real Sociedad-proffen innrømmer at han bruker ein god del tid på matlaging i det daglege.

– Om ikkje kvar dag, så i alle fall mykje. Eg har vorte nøydd til å lære meg det òg. Eg har budd mykje i utlandet åleine. Det er ikkje så altfor mykje som skjer på ettermiddagen, så det å lage middag er eit viktig gjeremål, seier han.

Blir skjerma

Etter å ha møtt pressa tysdag blir 20-åringen skjerma frå medieoppgåver fram til fredag formiddag. Etter planen stiller han saman med landslagssjef Lars Lagerbäck på den opne pressekonferansen på Ullevaal stadion.

Der kjem det til å vere ein stor kontingent spanske medium i salen.

Ødegaard har spelt til stort sett strålande kritikkar sidan sesongstarten i august. Søndag fekk han overrekt premien som La Ligas bestemann i september.

Real Sociedad har samtidig falle litt av etter ei sterk innleiing. Laget tapte to av tre kampar som vart spelt over åtte dagar før landslagsopphaldet.

