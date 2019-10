Lagerbäck om Stolsmo-kritikken: – Folk må få meine det dei vil

sport

Det er i boka «Fotballmamma» at Stolsmo kritiserer Lagerbäck. Ho kallar det absurd at landslagssjefen stilte seg bak Martin Ødegaard etter at Real Sociedad-spissen gjekk til angrep på Ada Hegerberg i sosiale medium.

Ødegaard meinte Hegerberg tok fokuset vekk frå VM-eventyret til kvinnelandslaget med utspela ho kom med i eit intervju med fotballmagasinet Josimar. Det vart publisert i forkant av sluttspelet i Frankrike sist sommar.

Tysdag fekk Lagerbäck spørsmål om Stolsmo-kritikken då han møtte pressa før EM-kvalifiseringskampen mot Spania kommande laurdag.

– Eg kan ikkje seie at det speler noka stor rolle for meg. Vi lever i eit fritt land med ytringsfridom. Om ho føler det på den måten, må ho veldig gjerne gjere det, sa han, og la til at han føler saka er ein bagatell.

Gerd Stolsmo skreiv dette om Lagerbäck i boka som vart lansert tidlegare denne veka.

«Det var det som skjedde etterpå som for meg framstår som mest absurd. Like etter Ødegaards utspill gikk herrelagets landslagssjef Lars Lagerbäck ut og ga ham hundre prosent støtte. Godt skrevet og klokt sagt, var det visst, og hurra for Martin som tør å stå fram. Lagerbäck hadde sågar både sett og godkjent teksten før den ble publisert».

