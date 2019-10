Langrenn: Fluortesting kan bli droppa

sport

Skiforbundet innførte i fjor forbod mot bruk av fluorhaldige produkt, som blir brukt for å forbetre gliden i langrennssporet, for utøvarar opp til og med 16 år. Forbodet vart grunngitt med helsa til smørarane, kostnader og sjølve miljøaspektet.

– Vi har hatt ei god og grundig behandling av fluorforbodet, og vi har fått ei unison tilbakemelding frå kretsane om å halde oppe forbodet. Det var nokre få som meinte vi burde utvide forbodet til å gjelde junior og senior òg, men forbodet vil gjelde til og med 16 år, seier Torbjørn Skogstad, leiar i langrennskomiteen i Skiforbundet.

Skogstad vil ha ei avstemming blant representantane frå dei 16 skikretsane om vidare testing under haustmøtet i Skiforbundet på Gardermoen i slutten av oktober.

– Eg meiner vi kan vere sikre på at testen avdekker om det er fluor under skia eller ikkje, men testen kan ikkje seie om fluoren kjem frå ein infisert fluorbørste eller andre forureiningskjelder, seier han.

Dette kan føre til ein endra praksis for testing.

Førre sesong vart det utført to testar, under hovudlandsrennet på Gålå og under Ungdomsbirken. Dei viste at ei stor mengde skipar hadde indikasjon på å vere behandla med fluor sjølv om forbodet var tredd i kraft.

Testane vart gjort av NILU og analysert på eit laboratorium i Tyskland.

Mange stilte seg likevel tvilande til om testane gav eit riktig resultat, og mange reagerte på å ha vorte stempla som juksarar.

(©NPK)