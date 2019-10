Nye stjerner snuser på «umoglege» friidrettsrekordar

sport

Karsten Warholm sprang 400 meter hekk på under 47 sekund for første gong i karrieren under Diamond League-finalen i Zürich før VM. 46,92 var norsk og europeisk rekord.

Samtidig var han ikkje meir enn 14 hundredelar bak Kevin Youngs verdsrekord frå OL i Barcelona i 1992.

Enkelte såg eit lite håp om at Warholm skulle slette rekorden under VM. Konkurranseprogrammet i Doha, med to tøffe løp i beina før finalen, i kombinasjonen med varmen gjorde det vrient. Warholm sprang inn til 47,44 då han vart verdsmeister.

Den tøffe konkurransen med mellom anna Rai Benjamin og Abderrahman Samba kan samtidig gi rekordjakt allereie neste sesong.

Superrekordar

Sjølv om det ikkje vart verdsrekord på 400 meter hekk, fekk VM-publikummet i Doha oppleve prestasjonar ein må tilbake til 1980-talet for å finne maken til.

Fleire av verdsrekordane i friidretten har stått i fleire tiår utan at nokon har trua dei. Jarmila Kratotchvilovas rekord på 800 meter 1.53,28 er den eldste av dei. Han verkar umogleg å slå. Heller ikkje suverene Caster Semenya har vore i nærleiken av det. Persen hennar er på 1.54,24.

Marita Kochs rekord på 400 meter kan derimot vere i fare viss Bahrains Salwa Eid Naser får utvikle seg. 21-åringen tok VM-gull på 48,14 og var berre dryge halvsekundet (54/100) bak Kochs rekord frå 1985.

– For fem år sidan ville eg sagt at nokon av rekordane vil eg nok aldri få oppleve å sjå bli slått. Eg er framleis i tvil, men vi kan jo byrje å drøyme om det, seier den danske landslagstrenaren Mikkel Larsen.

Han peikar på at ein kombinasjon av gunstige forhold, utvikling av utstyr og springeunderlag påverka dei gode tidene i Doha.

Talent

Naser er dessutan utstyrte med eit heilt spesielt talent som gjer at ein kan forvente fleire store ting av 21-åringen.

– Eg tippar at ho dei neste fire åra kan komme ned og snuse på rekorden til Koch. Vi såg allereie at som 17-åring noterte ho nokre vanvitige tider. Viss ein slik uslipa diamant blir behandla riktig, kan det bli interessant. Ho har talentet, seier Larsen.

Også blant mennene kan ein tilsynelatande uoppnåeleg rekord snart stå for fall. I ein rekordjamn kulekonkurranse vann amerikanske Joseph Kovacs med 22,91 meter, medan dei to næraste utfordrarane var berre éin centimeter dårlegare. Berre fire støyt har vore lengre gjennom tidene, men det skjedde mellom 1987 og 1990.

Verdsrekorden til Randy Barnes på 23,12 har stått sidan 1990. No kan han vere på veg til å bli slått.

