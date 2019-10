NBA-sjef til Kina for å reparere forholdet etter Twitter-bråket

sport

Silvers besøk er i samband med sesongoppvarmingskampar mellom Los Angeles Lakers og Brooklyn Nets seinare i veka i Kina. Ifølgje nettavisa TMZ seier Silver at Kina no nektar å vise kampen mellom dei amerikanske basketballaga torsdag, men han ser likevel på kampen som ei moglegheit til å fikse på forholdet, som no ligg med knekt rygg.

– Planen min har heile tida vore å reise til Shanghai i morgon, og eg planlegg å vere til stades ved Lakers–Nets-kampen torsdag kveld. Håpet mitt er at medan eg er i Shanghai, kan eg møte rette vedkommande og diskutere kvar vi står, og igjen setje dei kommentarane frå Daryl Morey og meg i passande kontekst i eit forhold som har gått over mange tiår, og sjå om vi kan finne ein gjensidig respekt for dei politiske systema og ståstadene til kvarandre, seier Silver tysdag. Han legg til at han veit at dette ikkje er så enkelt.

– Eg er realist òg, og eg erkjenner at dette er ei sak som kanskje ikkje kjem til å roe seg med det første.

Krass kritikk

«Kjemp for fridom. Støtt Hongkong» tvitra Morey, dagleg leiar i Houston Rockets i helga, og sjølv om han sletta tweeten, har saka skapt splid mellom den amerikanske basketballigaen og Kina, deira nest største marknad.

Silver seier den amerikanske basketballigaen ikkje vil unnskylde Hongkong-utsegnene til Houston Rockets-toppen Morey på Twitter, og at NBA støttar retten hans til ytringsfridom. Silver seier NBA beklagar situasjonen som har oppstått, i etterkant og at så mange kinesarar og NBA-fans har vorte ramma og opprørte over saka.

Onsdag blir NBA kritisert, ifølgje Reuters, i kinesiske statsmedium for å støtte opprørarar i Hongkong. China Daily omtalar demonstrantane i byen som radikale og valdelege, og skriv at «protestane var eit forsøk på å frigjere byen» og «eit luftslott av eit forsøk frå tilhengarar av lausriving», selt inn av demonstrantar «for å rettferdiggjere sommarpøbelstrekane».

Tabloide Global Times skriv at Silver og NBA arrogant ignorerer den kinesiske marknaden.

– Å tvitre noko krenkande overfor det kinesiske folket før ei rekke aktivitetar som sel inn NBA i Kina, illustrerer berre mangel på intellekt, respekt og ansvar, skriv den statseigde avisa.

Kutta tvert

Etter utsegnene til Silver tysdag kunngjorde Kinas statskanal CCTV at dei ikkje vil vise dei planlagde oppkøyringskampane nokre NBA-lag skal ha i Kina denne veka. Dei uttalar at dei skal vurdere sitt vidare samarbeid med NBA.

«Vi er sterkt usamde i Silvers støtte til Morey på bakgrunn av ytringsfridommen, og vi meiner at kommentarar som utfordrar eit lands sjølvstende og stabilitet ikkje er innanfor grensene for ytringsfridommen», kunngjorde CCTV i ei fråsegn på kinesisk.

Silver sa tysdag at folk som jobbar i NBA generelt, bør trå varsamt når det gjeld kommunikasjon og tvitring om andre kulturar. Han var då i Tokyo før ein annan sesongoppvarmingskamp mellom Toronto Raptors og laget som står midt i stormen dei siste dagane: Rockets.

I ei fråsegn til Kyodo News måndag og den offisielle fråsegna tysdag, uttalte Silver at NBA ikkje kjem til å gjere noko som innskrenkar ytringsfridommen til spelarane sine, tilsette og eigarar.

(©NPK)