Stefano Pioli tilsett som ny Milan-trenar

– AC Milan annonserer tilsetjinga av Stefano Pioli som den nye førstelagstrenaren, står det på nettstaden til den italienske fotballstorheten.

Ifølgje La Gazzetta dello Sport, som tysdag melde om at Pioli kom til å ta over etter Giampaolos avgang, dreier det seg om ein kontrakt på to år.

Trenaren har lang fartstid som i Italia, mellom anna som trenar for Milans rival Inter i 2016/17-sesongen. Han har vore trenar for 12 andre lag i Italia.

Pioli vart tilsett som trenar i Fiorentina i 2017, men følte seg pressa til å seie opp i april 2019 etter at laget hadde kritisert han på eigen nettstad.

– I dag seier eg motvillig opp jobben etter at det har vorte stilt spørsmål rundt mine profesjonelle og ikkje minst menneskelege eigenskapar, sa den nye Milan-trenaren då.

Milan ligg for tida på 13.-plass i Serie A etter sju kampar. Det førte til at perioden til Marco Giampaolo i laget vart den kortaste i historia til klubben.

